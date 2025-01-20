Продукты с антиэйдж-эффектом могут продлить молодость. Что нужно есть?

«Коллаген – основной материал нашего тела. Это связки, хрящи, кожа и внутренние волокна. Поэтому, например, холодец, который содержит большое количество коллагена, можно назвать препятствующим старению продуктом», - поделилась специалист с « Москвой 24 »..

«Чтобы замедлить старение, нужно иметь хорошее кровоснабжение и здоровое сердце. Продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как грецкие орехи, поддержат молодость сердечно-сосудистой системы», - уточнила Марият Мухина.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о способных продлевать молодость продуктах с антиэйдж-эффектом. В их число, по словам эксперта, входят источники коллагена.Кроме того, для антиэйдж-эффекта и продления молодости Мухина посоветовала употреблять продукты с витамином A, который проявляет антиоксидантные свойства и защищает кожу от увядания, а также продукты с витамином C, который участвует в синтезе коллагена. В рацион с учетом этого следует включать морковь, облепиху, красный сладкий перец, шиповник.К продуктам для поддержания молодости относятся и богатые источники омега-3 жирных кислот, добавила эксперт.Продолжая тему пользы антиоксидантов, врач отметила, что их достаточное употребление благоприятно сказывается на процессах клеточной регенерации. Мухина напомнила, что антиоксидантами особенно богаты ягоды – черника, малина, брусника и клюква. Их присутствие в рационе помогает коже дольше оставаться гладкой и упругой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для борьбы с отечностью специалисты рекомендуют употреблять продукты, стимулирующие желчеотток

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