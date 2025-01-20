Для борьбы с отеками и лишним весом нужно есть продукты, стимулирующие желчеотток

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отек лица

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, помогающие быстро избавляться от отечности и лишнего веса.

Врач Ладыгина заявила, что существуют назвала несколько типов продуктов – жиросжигателей.  В частности, для борьбы с отеками и лишним весом нужно есть продукты, стимулирующие желчеотток. Об этом медик рассказала «Ленте.ру».

По словам Ладыгиной, к продуктам, которые ускоряют процессы выведения лишней жидкости и сжигания жира, относятся овощи и фрукты, обладающие способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток. Эксперт обратила внимание на руколу, ананасы и грейпфруты.

«Рукола, ананасы и грейпфруты улучшают пищеварение, делают его более качественным и снижают аппетит. Руколу можно есть постоянно при каждом приеме пищи, фрукты из списка — не чаще двух-трех раз в неделю», - уточнила Екатерина Ладыгина

Также для борьбы с отеками и лишним весом полезно пить лимфодренажные коктейли, дополнила рекомендации врач. На один литр питьевой воды медик порекомендовала добавлять сок половины лимона (также в нее можно добавить нарезанные мяту, петрушку, огурец, имбирь). Помимо этого, лимфодренажным эффектом обладают отвары из шиповника или брусники, травяные чаи, минеральная вода.

«Такие напитки особенно хорошо работают в сочетании с гимнастикой, массажами или баней. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других патологиях внутренних органов их нельзя употреблять без консультации с врачом», - предупредила эксперт

До этого косметолог Юлия Звягина поделилась советами для устранения отечности лица. При этом эксперт констатировала, что распространенной причиной лицевых отеков  является задержка жидкости из-за повышенного употребления соли и алкоголя, а также недостаточного питья воды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-дерматолог Андрян рассказал: нехватка качественного сна делает лицо отечным и пастозным.

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Екатерина Ладыгина
Екатерина Ладыгина
ЗОЖ
врач-терапевт
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Для борьбы с отеками и лишним весом нужно есть продукты, стимулирующие желчеотток