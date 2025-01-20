«Рукола, ананасы и грейпфруты улучшают пищеварение, делают его более качественным и снижают аппетит. Руколу можно есть постоянно при каждом приеме пищи, фрукты из списка — не чаще двух-трех раз в неделю», - уточнила Екатерина Ладыгина

«Такие напитки особенно хорошо работают в сочетании с гимнастикой, массажами или баней. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других патологиях внутренних органов их нельзя употреблять без консультации с врачом», - предупредила эксперт

Врач Ладыгина заявила, что существуют назвала несколько типов продуктов – жиросжигателей. В частности, для борьбы с отеками и лишним весом нужно есть продукты, стимулирующие желчеотток. Об этом медик рассказала «Ленте.ру».По словам Ладыгиной, к продуктам, которые ускоряют процессы выведения лишней жидкости и сжигания жира, относятся овощи и фрукты, обладающие способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток. Эксперт обратила внимание на руколу, ананасы и грейпфруты.Также для борьбы с отеками и лишним весом полезно пить лимфодренажные коктейли, дополнила рекомендации врач. На один литр питьевой воды медик порекомендовала добавлять сок половины лимона (также в нее можно добавить нарезанные мяту, петрушку, огурец, имбирь). Помимо этого, лимфодренажным эффектом обладают отвары из шиповника или брусники, травяные чаи, минеральная вода.До этого косметолог Юлия Звягина поделилась советами для устранения отечности лица. При этом эксперт констатировала , что распространенной причиной лицевых отеков является задержка жидкости из-за повышенного употребления соли и алкоголя, а также недостаточного питья воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-дерматолог Андрян рассказал: нехватка качественного сна делает лицо отечным и пастозным

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