Диетолог Пичугина: отказ от некоторых продуктов снижает риск инсульта и инфаркта из-за атеросклероза

«Вредные жиры следует чаще заменять полезными, например, употребляя оливковое масло, орехи, рыбу. Ежедневное употребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%», - поделилась специалист.

«Уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений, например, разрушения сосудов», - констатировала специалист.

Отказ от некоторых продуктов снижает риск инсульта и инфаркта из-за атеросклероза, об этом диетолог Пичугина сообщила в разговоре с РИАМО. В частности, специалист посоветовала с этой целью исключить из повседневного питания трансжиры, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях. Постоянное употребление такой пищи повышает уровень холестерина и способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, подчеркнула медик.Также диетолог призвала россиян тщательно контролировать количество употребляемых насыщенных жиров.Также, отметила Пичугина, нужно чаще есть свежие овощи и фрукты. По словам эксперта, увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 граммов в день уже ведет к снижению риска развития инсульта мозга.Диетолог подчеркнула, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание, в котором присутствует достаточно питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать в своем питании баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды, постулировала медик.Пичугина добавила, что снизить риск опасных патологий помогает и отказ от постоянного поедания кондитерских изделий, других продуктов, богатых простыми углеводами (это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно питаться , чтобы не располнеть при сидячей работе и низкой физической активности (советами поделилась диетолог Марьяна Джутова).

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