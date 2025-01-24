«На питание уходит 200 рублей в день». Житель Кубани смог похудеть почти на 200 кг

«Вот в январе было 10 лет, как я не пью алкоголь. Сейчас ем два раза в день – обед и ужин. После 19 часов не ем», - рассказал он.

«В день на питание у меня уходит 200 рублей – это крупы, мясо птицы, овощи по сезону, например, свекла или квашеная капуста. Это все дешево, не требует больших расходов. БАДы и спортпит я не употребляю», - поделился он.

Житель Кубани смог похудеть почти на 200 кг, об этом сообщила «КП»-Кубань». Александр Тесля рос упитанным мальчиком, которого родные закармливали сладким, а к 30 годам мужчина стал весить около 270 килограммов. У него имелось болезненное пристрастие к нездоровой пище, Кроме того, Тесля постоянно пил пиво. Становясь старше, мужчина полнел и не хотел отказывать себе в гастрономических привычках.Впоследствии Тесля столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Также у него распалась семья: жена ушла, подав на развод и забрав сына. Когда Александр, наконец, принял решение похудеть, он начал практиковать интервальное голодание и строго считать калории. Мужчина полностью отказался от алкоголя, включил в свой ежедневный рацион гречку, овощные и листовые салаты, куриную грудку.Сейчас 45-летний Александр тренирует людей в фитнес-центре, учит их правильно питаться и бороться с привычками, из-за которых возникает ожирение. Он подчеркивает, что для этого прежде всего надо заниматься самодисциплиной.Александр говорит, что на питание у него уходит только 200 рублей в день.Бороться надо с собой, а не с лишним весом, убежден фитнес-тренер.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала,как можно похудеть , не внося радикальных изменений в свою жизнь.

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