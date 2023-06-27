Эндокринолог Гуреева рассказала как быстро похудеть, не внося «радикальных» изменений в свою жизнь
Может возникнуть соблазн принять решительные меры, чтобы быстро похудеть, но вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем из-за внезапного снижения калорийности рациона или из-за того, что только что потеряли вес.
Медленная и стабильная потеря веса идеальна, поэтому врач объяснила, как можно безопасно добиться быстрой потери веса.
Не исключайте целые группы продуктов
«Чтобы эффективно и безопасно похудеть, вам не нужно исключать целые группы продуктов, например углеводы или молочные продукты, так как это может привести к дефициту питательных веществ. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы есть ряд продуктов хорошего качества из каждой пищевой группы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Врач предложила сделать здоровые обмены; белый рис для цельнозернового коричневого риса или чипсы для сладкого картофеля.
Здоровая диета также должна состоять из следующего:
- Качественный белок, такой как рыба, курица, фасоль, бобовые, орехи
- Цельнозерновые продукты, такие как, коричневый рис, сладкий картофель, овес
- Здоровые жиры, например, авокадо, орехи и оливковое масло
- Разнообразие фруктов и овощей.
Не ограничивайте резко калории
«Потеря веса может стать небезопасной, если вы слишком резко урезаете калории. Хотя снижение потребления калорий важно для снижения веса, это не должно быть резким сокращением».
Для «безопасной потери веса» снижение потребления калорий на 500 калорий в день может равняться потере 0,5 кг веса в неделю.
Эксперт сказала, что сокращение калорий на 500 калорий в день является «достижимой и поддерживаемой целью», и вам не будет казаться, что «вы морите себя голодом».
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