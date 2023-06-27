Эндокринолог Гуреева рассказала как быстро похудеть, не внося «радикальных» изменений в свою жизнь

Не исключайте целые группы продуктов

«Чтобы эффективно и безопасно похудеть, вам не нужно исключать целые группы продуктов, например углеводы или молочные продукты, так как это может привести к дефициту питательных веществ. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы есть ряд продуктов хорошего качества из каждой пищевой группы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Качественный белок, такой как рыба, курица, фасоль, бобовые, орехи

Цельнозерновые продукты, такие как, коричневый рис, сладкий картофель, овес

Здоровые жиры, например, авокадо, орехи и оливковое масло

Разнообразие фруктов и овощей.

Не ограничивайте резко калории

«Потеря веса может стать небезопасной, если вы слишком резко урезаете калории. Хотя снижение потребления калорий важно для снижения веса, это не должно быть резким сокращением».









Медленная и стабильная потеря веса идеальна, поэтому врач объяснила, как можно безопасно добиться быстрой потери веса.Врач предложила сделать здоровые обмены; белый рис для цельнозернового коричневого риса или чипсы для сладкого картофеля.Для «безопасной потери веса» снижение потребления калорий на 500 калорий в день может равняться потере 0,5 кг веса в неделю.Эксперт сказала, что сокращение калорий на 500 калорий в день является «достижимой и поддерживаемой целью», и вам не будет казаться, что «вы морите себя голодом».Ранее МедикФорум писал о признаках высокого сахара.

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