Диетолог назвала узвар среди лучших напитков для восполнения влаги зимой

«Напиток из сушеных фруктов — узвар — особенно полезно пить при дефиците влаги и обезвоживании, в том числе зимой, а благодаря калию и магнию он отлично укрепляет нервы», - поделилась медик в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Главное — не добавлять слишком много сахара, иначе весь смысл теряется», - отметила диетолог.

Диетолог Жравлева назвала узвар среди лучших напитков для восполнения влаги зимой. Она указала на узвар, рассказывая о том, какие напитки следует употреблять для профилактики головных болей, хронической усталости, проблем с нервной системой и работой ЖКТ.Журавлева объяснила, почему узвар полезно пить зимой.Другим полезнейшим напитком диетолог считает зеленый чай, необычайно богатый антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалением.. Журавлева добавила, то жители Китая очень любят зеленый чай не только за его вкус, но и за помощь в обмене веществ. Она подчеркнула, что зеленый чай следует пить только свежезаваренным.Дополнительно Журавлева посоветовала пить натуральные ягодные компоты, отвары из клюквы и черноплодки – такие напитки дают организму витамины и микроэлементы, антиоксиданты, помогающие укрепить его здоровье и сопротивляемость инфекциям, улучшить состояние сердца и сосудов.Среди лучших напитков для восполнения влаги зимой эксперт назвала и кисломолочные – кефир и ряженку. Их прием профилактирует нарушения в работе ЖКТ, нормализует микрофлору кишечника.Самым главным напитком в повседневном рационе диетолог Журавлева считает чистую воду. Почувствовав в течение дня усталость или головную боль, можно выпить стакан воды – это часто помогает решить проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Аина Будаковская перечислила самые полезные напитки в деле оздоровления печени.

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