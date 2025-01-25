Диетолог назвала узвар среди лучших напитков для восполнения влаги зимой

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узвар

Диетолог Полина Журавлева назвала наиболее полезные зимой напитки, помогающие поддерживать в нем необходимый уровень влаги.

Диетолог Жравлева назвала узвар среди лучших напитков для восполнения влаги зимой. Она указала на узвар, рассказывая о том, какие напитки следует употреблять для профилактики головных болей, хронической усталости, проблем с нервной системой и работой ЖКТ.

Журавлева объяснила, почему узвар полезно пить зимой.

«Напиток из сушеных фруктов — узвар — особенно полезно пить при дефиците влаги и обезвоживании, в том числе зимой, а благодаря калию и магнию он отлично укрепляет нервы», - поделилась медик в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Другим полезнейшим напитком диетолог считает зеленый чай, необычайно богатый антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалением.. Журавлева добавила, то жители Китая очень любят зеленый чай не только за его вкус, но и за помощь в обмене веществ. Она подчеркнула, что зеленый чай следует пить только свежезаваренным.

Дополнительно Журавлева посоветовала пить натуральные ягодные компоты, отвары из клюквы и черноплодки – такие напитки дают организму витамины и микроэлементы, антиоксиданты, помогающие укрепить его здоровье и сопротивляемость инфекциям, улучшить состояние сердца и сосудов.

«Главное — не добавлять слишком много сахара, иначе весь смысл теряется», - отметила диетолог.

Среди лучших напитков для восполнения влаги зимой эксперт назвала и кисломолочные – кефир и ряженку. Их прием профилактирует нарушения в работе ЖКТ, нормализует микрофлору кишечника.

Самым главным напитком в повседневном рационе диетолог Журавлева считает чистую воду. Почувствовав в течение дня усталость или головную боль, можно выпить стакан воды – это часто помогает решить проблему.

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Теги : полезные напитки, укрепление здоровья, Полина Журавлева
Диетолог назвала узвар среди лучших напитков для восполнения влаги зимой
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