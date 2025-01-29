Диетолог назвала самые вредные и полезные варианты кофе

«Любые количества алкоголя современной наукой считаются вредными. Алкоголь содержит не только этиловый спирт, считающийся потенциальным канцерогеном, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар», - заявила эксперт в комментарии « Радио 1 ».

«Если мы говорим про человека уже больного сердечно-сосудистыми заболеваниями, который ест слишком много жиров, то, конечно, сливки для него будут лишними. Но молоко в целом считается полезной добавкой», - поделилась диетолог.

Диетолог Павлюк назвала самые вредные варианты кофе, которые сегодня предлагают в заведениях общепита. В частности, специалист посоветовала не употреблять кофе с добавлением алкоголя – такой вариант напитка она оценила как наиболее опасный для организма.Также, по словам Павлюк, вредным является кофе, в который добавляются разнообразные сиропы. Диетолог предупредила, что кофе с добавлением сиропа – это жидкий вариант сахара, самый неполезный из всего сладкого, которое только встречается в гастрономии. Пристрастие к такому напитку провоцирует набор веса и увеличивает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых проблем, ожирения печени, предостерегла эксперт.В свою очередь, к полезным вариантам кофе относится напиток с добавлением корицы, констатировала диетолог. По словам Павлюк, корица улучшает углеводный обмен и обладает репутацией специи, снижающей риск возникновения диабета.Также специалист прокомментировала употребление кофе со сливками и с молоком.До этого врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова сообщила , что кофеин как природный стимулятор активизирует работу сердца и провоцирует рост артериального давления, но при использовании молока этот эффект не проявляется в полную силу, что позволяет избежать резких скачков АД.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своим мнением о том, как лучше пить кофе – с молоком или без – поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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