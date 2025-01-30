Может оказаться опасной. Врачи объяснили, кому не следует есть хурму

«Гипотоники и пациенты, принимающие препараты для снижения артериального давления, тоже должны проявлять осторожность при употреблении хурмы, чтобы избежать возможных побочных эффектов», - приводит рекомендацию врачей UfaTime.ru.

Врачи, работающие в уфимском Республиканском госпитале ветеранов войн, объяснили, кому не следует есть хурму. Они заявили, что хурма может оказаться опасной для людей со спаечной болезнью кишечника и для тех, кто недавно перенес операции на органах брюшной полости – им категорически противопоказано употреблять этот фрукт.Медики обратили внимание, что некоторые сорта хурмы содержат высокую концентрацию танинов, способных вызывать запоры. Людям, склонным к ним, необходимо употреблять наименее «вяжущие» сорта хурмы.До этого нутрициолог Анастасия Гаврикова предупредила , что хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой. По словам специалиста, эта ягода характеризуется обилием сахаров и углеводов, из-за чего не подходит для употребления при таких патологиях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Анжелика Дюваль заявила: неправильное употребление хурмы может вызвать несварение. Специалист поделилась рекомендациями , как употреблять этот фрукт.

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