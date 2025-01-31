Съевшему слишком много хурмы россиянину пришлось удалять огромный безоар

Съевшему сразу 10 плодов хурмы россиянину пришлось удалять огромный безоар – возникший в желудке, конкремент из плотно свалянных непереваренных растительных волокон. Мужчине помогли медики Городской клинической больницы № 25, которым он пожаловался на сильную тошноту, рвоту и черный стул. Выяснив, что плохо пациенту стало после слишком большой порции хурмы, врачи провели обследование, показавшее, что в желудке имеется язва и присутствует огромный безоар. Образование достигало 8 сантиметров, сообщил VN.RU.Объясняя его возникновение, врачи отметили, что хурма содержит специфический танин, который при взаимодействии с желудочным соком может сформировать вязкую массу, скрепляющую непереваренные остатки пищи в плотное образование. Этот фрукт рекомендуется есть исключительно умеренно. Хирург Джурабой Рахимов, комментируя случай с появлением безоара у мужчины, предупредил: чтобы он возник в желудке, некоторым людям достаточно съесть два или три плодов в день.До этого врач-диетолог Татьяна Разумовская сообщила , что хурма может серьезно навредить самочувствию, если съесть ее на голодный желудок – это грозит вздутием, диареей, болями в животе. Также определенный вред употребление хурмы несет диабетикам, поскольку в ней содержится довольно много сахаров, глюкозы и фруктозы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Анжелика Дюваль дала советы , как правильно употреблять хурму, чтобы не вызвать несварения.

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