Российский ученый определил 12 факторов для достижения долголетия

«Среднестатистический человек курит или пьет, глотает горстями таблетки, неверно питается, не занимается регулярно физическими упражнениями, не проходит медицинское обследование, дышит неправильно, понятия не имеет об очищении организма и всегда находится в стрессовой ситуации. Поэтому средний возраст жителей планеты сейчас 60 лет», - отметил ученый.

«На физкультуру отводите 1-2 часа в день как минимум. Двигательную нагрузку нельзя чем-либо заменить», - почеркнул Гущо.

Российский ученый Юрий Гущо определил 12 факторов для достижения долголетия – по его мнению, добиться этого позволяет коррекция образа жизни. Гущо заявил, что практически каждый человек может добавить себе 20-30 лет жизни, отказавшись от вредных привычек и следуя определенным правилам для поддержания здоровья.В интервью KP.RU Гущо перечислил ключевые факторы долголетия. В частности, заявил он, нужно чаще бывать на природе и дышать свежим воздухом.Помимо того, нужно пить воду – примерно 2-4 литра чистой влаги в день небольшими порциями. Также для достижения долголетия имеет значение питание – важно избегать переедания и отказаться от употребления концентрированных, сладких, соленых, острых, кислых и жирных продуктов (особенно промышленных), считает ученый.Вдобавок он посоветовал больше двигаться, иметь достаточно физических нагрузокУченый подчеркнул, что долголетие невозможно без хорошего психического здоровья – необходимо укреплять нервы, развивать позитивизм и стрессоустойчивость. Еще один совет эксперта: нужно практиковать очищение организма с помощью ежедневной чистки зубов и языка, краткосрочных периодов голодания.Также в число факторов для достижения долголетия эксперт включил стремление к самообразованию, знание наследственности и связанных с ней заболеваний, проживание в экологически благополучном регионе, трудолюбие, регулярные профилактические проверки организма, отказ от курения и употребления алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринолог Екатерина Янг сообщила : способы профилактики хронического воспаления способствуют продлению молодости организма.

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