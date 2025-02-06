Врач предупреждает: травяные чаи могут серьезно вредить печени

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травяной чай

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам с осторожностью пить травяные чаи.

Врач Чернышова заявила, что травяные чаи могут серьезно вредить печени, – таким предупреждением медик поделилась в беседе с aif.ru. Терапевт подчеркнула, что травяные напитки нельзя употреблять в большом количестве – особенно самодеятельно, в порядке самолечения.

«Травяные чаи содержат активные компоненты, которые не являются абсолютно безопасными и могут привести к поражению внутренних органов. Большая часть поражений печени у пациентов связана со злоупотреблением травами, причем такими, казалось бы, безопасными, как, например, иван-чай», - уточнила Чернышова.

Врач отметила, что часто люди, принимающие решение пить какие-то травяные настои, отвары или чаи, не думают о возможных реакциях – между тем, у них может быть непереносимость тех или иных растительных веществ.

«Некоторые компоненты травяных чаев могут снизить свертываемость крови или воздействовать на уровень сахара», - предостерегла терапевт.

Врач перечислила, кому нельзя пить такие чаи без предварительной консультации с медицинским специалистом:
  • Люди после тяжелых заболеваний или операций;
  • Беременные женщины;
  • Больные диабетом;
  • Аллергики;
  • Люди с заболеваниями печени или поджелудочной железы.
Ни одно растение (тем более из числа лекарственных) не является полностью индифферентным и абсолютно безопасным для всех, подчеркнула эксперт

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : травяной чай, опасность для здоровья, Надежда Чернышова
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