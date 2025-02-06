Свежей или приготовленной? Диетолог рассказал, как полезнее есть морковь

«При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба», - поделился медик в разговоре с « Москвой 24 »..

«Если нужен витамин A, морковь лучше есть в термически обработанном виде: так вещество усваивается лучше. Жарить морковь не рекомендуется, поскольку часть витаминов разрушается», - пояснил эксперт.

Диетолог Арзамасцев рассказал, как полезнее есть морковь – в свежем виде или после термической обработки. Судя по словам специалиста, все зависит от того, с какой целью употребляется овощ. В частности, морковка способствует оздоровлению ротовой полости – для этого употреблять ее предпочтительно свежей.Арзамасцев напомнил, что морковь является превосходным источником провитамина А, который также часто называют «витамином молодости». Данное вещество эффективно укрепляет иммунную систему, оказывает положительное влияние на обменные процессы и на состояние кожи.Диетолог добавил, что морковь обеспечивает организм клетчаткой и пищевыми волокнами, улучшающими состояние кишечной микрофлоры и стимулирующими работу пищеварения. Особенно хороша в этом плане свежая морковка. В то же время если у человека имеются проблемы с ЖКТ, хронические заболевания кишечника употреблять следует термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострений.Арзамасцев уточнил, что при отсутствии противопоказаний морковь можно есть ежедневно. Он указал на малоизвестный факт: в этом овоще содержится много калия, что делает его суперполезным для сердечно-сосудистой системы.Кому нужно с осторожностью употреблять морковь – это людям с диабетом и ожирением. Прежде всего, им противопоказана вареная и тушеная морковка, так как после термической обработки ее гликемический индекс резко возрастает. В сыром виде она может быть разрешена, но по этому поводу необходимо советоваться с врачом.До этого эксперт в области питания Дмитрий Быстров предупредил : полезная во многих отношениях морковь противопоказана некоторым людям из-за содержания сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что благодаря регулярному употреблению моркови можно добиться снижения высокого холестерина, об этом сообщила врач Светлана Малиновская.

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