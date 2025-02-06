Свежей или приготовленной? Диетолог рассказал, как полезнее есть морковь
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, какую пользу организму приносит дешевый корнеплод, и кому он может быть противопоказан.
Диетолог Арзамасцев рассказал, как полезнее есть морковь – в свежем виде или после термической обработки. Судя по словам специалиста, все зависит от того, с какой целью употребляется овощ. В частности, морковка способствует оздоровлению ротовой полости – для этого употреблять ее предпочтительно свежей.
«При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба», - поделился медик в разговоре с «Москвой 24»..
Арзамасцев напомнил, что морковь является превосходным источником провитамина А, который также часто называют «витамином молодости». Данное вещество эффективно укрепляет иммунную систему, оказывает положительное влияние на обменные процессы и на состояние кожи.
«Если нужен витамин A, морковь лучше есть в термически обработанном виде: так вещество усваивается лучше. Жарить морковь не рекомендуется, поскольку часть витаминов разрушается», - пояснил эксперт.
Диетолог добавил, что морковь обеспечивает организм клетчаткой и пищевыми волокнами, улучшающими состояние кишечной микрофлоры и стимулирующими работу пищеварения. Особенно хороша в этом плане свежая морковка. В то же время если у человека имеются проблемы с ЖКТ, хронические заболевания кишечника употреблять следует термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострений.
Арзамасцев уточнил, что при отсутствии противопоказаний морковь можно есть ежедневно. Он указал на малоизвестный факт: в этом овоще содержится много калия, что делает его суперполезным для сердечно-сосудистой системы.
Кому нужно с осторожностью употреблять морковь – это людям с диабетом и ожирением. Прежде всего, им противопоказана вареная и тушеная морковка, так как после термической обработки ее гликемический индекс резко возрастает. В сыром виде она может быть разрешена, но по этому поводу необходимо советоваться с врачом.
До этого эксперт в области питания Дмитрий Быстров предупредил: полезная во многих отношениях морковь противопоказана некоторым людям из-за содержания сахара.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что благодаря регулярному употреблению моркови можно добиться снижения высокого холестерина, об этом сообщила врач Светлана Малиновская.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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