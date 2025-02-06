Врач объяснил, какое количество алкоголя считается условно безопасной дозой

«Условно безопасной дозой считается 20 граммов чистого алкоголя в день для женщин и 30 граммов для мужчин – это эквивалентно примерно одному бокалу вина (150-200 мл) для женщин и двум бокалам для мужчин», - сообщил медик РИАМО.

Врач Неронов объяснил, какое количество алкоголя считается условно безопасной дозой, отметив, что для мужчин и женщин показатели такого «норматива» разные (у женщин они почти вдвое ниже).Неронов отметил , что слово «условно» в отношении алкоголя используется не случайно. Даже вышеназванное количество вина является лишь относительно безопасным. Многие ученые считают, что абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, поделился гастроэнтеролог. Даже очень небольшой объем спиртного напитка способен серьезно навредить организму – все зависит от индивидуальной восприимчивости к этанолу. При многих хронических заболеваниях употребление алкоголя необходимо исключать полностью.Неронов обратил внимание, что красное вино часто обсуждается как потенциально полезный напиток, поскольку оно содержит антиоксиданты (ресвератрол). Но ни один врач не станет рекомендовать употреблять его на регулярной основе, так как подобное употребление может привести к формированию зависимости и другим проблемам со здоровьем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Олег Сикорский предупредил о рисках, возникающих даже при употреблении небольшого количества алкоголя.

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