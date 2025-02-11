Россияне едят слишком мало бобовых. Почему они нужны в рационе (при отсутствии противопоказаний)

Фасоль . Бывает разных видов: черная, красная, белая, стручковая. Подходит для приготовления супов, салатов, рагу и даже десертов.

. Бывает разных видов: черная, красная, белая, стручковая. Подходит для приготовления супов, салатов, рагу и даже десертов. Чечевица . Бывает зеленой, красной, коричневой, черной. Отлично сочетается с овощами, крупами и мясом, при этом не требует предварительного замачивания.

. Бывает зеленой, красной, коричневой, черной. Отлично сочетается с овощами, крупами и мясом, при этом не требует предварительного замачивания. Нут (турецкий горох) . Широко используется в средиземноморской и ближневосточной кухне: из него готовят хумус, фалафель, добавляют в салаты.

. Широко используется в средиземноморской и ближневосточной кухне: из него готовят хумус, фалафель, добавляют в салаты. Горох . Зеленый горошек и сушеный горох используется для приготовления супов, пюре и гарниров.

. Зеленый горошек и сушеный горох используется для приготовления супов, пюре и гарниров. Соя . Соевые бобы – основа для многих продуктов: тофу, соевое молоко, темпе. Они богаты белком и часто используются в вегетарианской кухне.

. Соевые бобы – основа для многих продуктов: тофу, соевое молоко, темпе. Они богаты белком и часто используются в вегетарианской кухне. Маш (бобы мунг). Популярен в азиатской кухне. Его используют для приготовления супов, салатов и десертов.

«Бобовые — это одна из самых древних и универсальных групп продуктов, которые человечество употребляет в пищу на протяжении тысячелетий. Они не только являются важным источником питательных веществ, но и играют ключевую роль в поддержании здоровья и профилактике различных заболеваний», - поделился диетолог.

«Бобовые богаты клетчаткой, которая играет важную роль в поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта. Клетчатка способствует улучшению перистальтики кишечника, предотвращает запоры и снижает риск развития таких заболеваний, как синдром раздраженного кишечника и дивертикулез. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что положительно сказывается на общем состоянии организма».

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что россияне едят слишком мало бобовых – она обратила внимание, что бобовые сегодня практически полностью исчезли из культуры питания. Медик заявила, что это огромная ошибка, ведь бобовые продукты богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, способствуют улучшению пищеварения и снижают риск хронических заболеваний.О том, насколько разнообразными бывают бобовые, в беседе с MedikForum.ru рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков. По его словам, данная группа продуктов включает в себя разные виды, каждый из которых обладает своими вкусовыми и питательными свойствами.Эксперт отметил, что бобовые отличает высокая питательная ценность. Они богаты белком и сложными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости и поддерживают уровень энергии в течение дня.Другой значимый плюс – они являются источником витаминов группы B, железа, магния, калия и цинка. Эти микроэлементы необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, укрепления иммунитета и поддержания здоровья кожи и волос.Также, объясняя, почему бобовые нужны в рационе, диетолог обратил внимание на их пользу для пищеварения.У людей, которые регулярно употребляют бобовые, снижается риск хронических заболеваний, добавил Строков. В частности, уменьшается риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Благодаря низкому гликемическому индексу, бобовые помогают контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию.Кроме того, бобовые содержат антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление в организме. Это способствует снижению риска развития атеросклероза, инфарктов и инсультов.Не рекомендуются для употребления людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения (гастрит, язва, панкреатит). Людям с заболеваниями почек нужно советоваться с врачом по поводу употребление бобовых.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем полезен для здоровья яблочный уксус

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