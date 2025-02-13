Непереносимость и колебания сахара: как наш организм с возрастом реагирует на привычные продукты

«Например, уменьшение выработки фермента лактазы может привести к тому, что молочные продукты, которые раньше усваивались без проблем, начинают вызывать дискомфорт, вздутие и диарею – то есть, развивается непереносимость лактозы. Кроме того, с возрастом снижается кислотность желудочного сока, что может затруднить переваривание тяжелой пищи – мяса, жирных блюд. Это может привести к ощущению тяжести, изжоге или даже тошноте после такой еды».

«Снижение уровня эстрогена у женщин может вести к изменению вкусовых предпочтений, а также повышать чувствительность к соли и сахару. Это может объяснить, почему с возрастом многие начинают ощущать, что привычные блюда кажутся слишком пресными или, наоборот, слишком сладкими, солеными».

«У многих людей с возрастом развивается аллергия на морепродукты, помидоры, цитрусы или орехи, хотя раньше они употребляли их без проблем».

Возрастные изменения, которые претерпевает наш организм по мере увеличения прожитых лет, затрагивают практически все системы и органы – не остаются в стороне пищеварительная система и обмен веществ. В результате привычные продукты и напитки, которые мы употребляли годами, могут начать вызывать неожиданные реакции. О том, как можно пострадать, став старше, из-за любимых блюд и закусок, в беседе с MedikForum.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.Врач констатировала: с возрастом замедляется работа желудочно-кишечного тракта – в частности, он сокращает выработку пищеварительных ферментов, которые необходимы для расщепления белков, жиров и углеводов. Последствиями такого изменения становятся неприятные симптомы, возникающие после употребления содержащих их продуктов.Медик добавила, что с возрастом у многих замедляется скорость метаболизма – такое замедление обуславливается уменьшением мышечной массы и изменениями в работе гормональной системы. В результате организм начинает тратить меньше энергии на поддержание базовых функций, а привычные порции пищи могут приводить к набору веса.Гастроэнтеролог обратила внимание, что возрастная гормональная перестройка в организме (особенно у женщин в период менопаузы), может влиять на восприятие вкуса еды.Другим возрастным изменением является снижение толерантность к глюкозе, из-за которого продукты с высоким содержанием сахара, не вызывавшие прежде проблем, начинают провоцировать резкие колебания уровня глюкозы в крови. В связи с этим многие люди становятся подвержены развитию диабета 2 типа.Также с возрастом происходят изменения в кишечной микрофлоре, которая играет ключевую роль в переваривании пищи. В результате организм по-другому усваивает питательные вещества и по-другому реагирует на поедаемые продукты. Например, употребляемая человеком клетчатка может вызывать неприятное, болезненное вздутие, которое раньше не было настолько дискомфортным.Еще по мере старения организма становится менее активной иммунная система, и с этим бывает связан риск возникновения пищевых аллергий или повышенной чувствительности к определенным продуктам.Другое изменение, которое можно заметить – это реакции на кофеин, спиртные напитки. По словам Алисовой, с возрастом могут снижаться функции печени и почек, ответственных за переработку разных веществ, поступающих с пищей, – это делает организм более чувствительным к стимулирующим компонентам. Если раньше человек мог выпить несколько чашек кофе без последствий, то спустя годы даже одна чашка способна вызвать у него учащенное сердцебиение или бессонницу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возрастные изменения являются одной из причин того, что люди начинают просыпаться ночью для посещения туалета

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