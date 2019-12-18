Почему детям нужно показывать картинки овощей

"Восприятие ребенком новых продуктов питания может быть усилено благодаря визуальному сходству с тем, что он раньше видел на картинках, - говорит автор исследования доктор Натали Масенто (Natalie Masento). - Теория пищевого сходства с помощью книжек с картинками широко распространена и принята в научном мире. Мы надеемся, что благодаря широкому доступу к электронным книгам еще большее количество родителей сможет использовать этот инструмент для того, чтобы приучать детей к употреблению овощей".

Исследование показало, что дети чаще налегают на овощи, если им регулярно демонстрируют их картинки. Кроме того, благодаря этой наглядной агитации дети реже бывают капризными по отношению к пище и с большей готовностью пробуют новые продукты. Авторы исследования из Университета Ридинга разработали 24 электронных книжки, в которых картинками продемонстрировали путешествие овощей с полей до детских тарелок.Эксперименты проводились в прошлом году, в них приняли участие родители 127 малышей в возрасте от 21 до 24 месяцев. Авторы эксперимента определили два целевых продукта, которые дети должны были полюбить. Одним был фрукт, а другим - овощ. Родителей произвольно разделили на три группы. В первых двух экспериментальных группах малыши просматривали книжки с картинками по поводу фруктов и овощей каждый день на протяжении двух недель, а в третьей группе не получали никакой наглядной агитации. Оказалось, что малыши из первых двух групп впоследствии значительно чаще налегали на те самые овощи и фрукты и вообще были менее капризными. Результаты исследования опубликованы The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ