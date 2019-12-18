Почему детям нужно показывать картинки овощей
Обычно большинство детей не очень любят употреблять овощи. Однако если они часто видят картинки данных продуктов питания, то поглощают их впоследствии более охотно.
Исследование показало, что дети чаще налегают на овощи, если им регулярно демонстрируют их картинки. Кроме того, благодаря этой наглядной агитации дети реже бывают капризными по отношению к пище и с большей готовностью пробуют новые продукты. Авторы исследования из Университета Ридинга разработали 24 электронных книжки, в которых картинками продемонстрировали путешествие овощей с полей до детских тарелок.
"Восприятие ребенком новых продуктов питания может быть усилено благодаря визуальному сходству с тем, что он раньше видел на картинках, - говорит автор исследования доктор Натали Масенто (Natalie Masento). - Теория пищевого сходства с помощью книжек с картинками широко распространена и принята в научном мире. Мы надеемся, что благодаря широкому доступу к электронным книгам еще большее количество родителей сможет использовать этот инструмент для того, чтобы приучать детей к употреблению овощей".
Эксперименты проводились в прошлом году, в них приняли участие родители 127 малышей в возрасте от 21 до 24 месяцев. Авторы эксперимента определили два целевых продукта, которые дети должны были полюбить. Одним был фрукт, а другим - овощ. Родителей произвольно разделили на три группы. В первых двух экспериментальных группах малыши просматривали книжки с картинками по поводу фруктов и овощей каждый день на протяжении двух недель, а в третьей группе не получали никакой наглядной агитации. Оказалось, что малыши из первых двух групп впоследствии значительно чаще налегали на те самые овощи и фрукты и вообще были менее капризными. Результаты исследования опубликованы The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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