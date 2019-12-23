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4 способа предотвратить обезвоживание, когда вы путешествуете

4 способа предотвратить обезвоживание, когда вы путешествуете

Обезвоживание может вызвать у вас усталость, головную боль и сухость кожи. Особенно остро эта проблема встает во время путешествий и длительных поездок. Но не волнуйтесь - есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы увеличить потребление воды, не заставляя себя насильно пить. Вот 4 способа, которые вы можете применить, чтобы избежать обезвоживания.

Купите большую бутылку

В следующий раз, когда вы окажетесь в магазине, купите самую большую бутылку с водой, которую вы можете реально носить с собой. Берите ее куда угодно, а когда выпьете, сразу же наполняйте. Есть также дополнительный бонус: вам не нужно покупать больше одной пластиковой бутылки во время поездки, таким образом, используя меньше пластика.

Выберите правильные закуски и десерты

Вы можете получить немного воды из пищи, которую вы едите, например, из овощей, поэтому подумайте о том, чтобы заказать салат,чтобы перекусить. Что касается основного блюда, заказывайте блюда с низким содержанием соли, так как высокое потребление соли только обезвоживает вас. Вместо куска торта, на десерт закажите фруктовой салат.

Стакан до еды и стакан после

Неважно, дома или в ресторане, выпейте стакан воды, прежде чем приступить к трапезе. Когда вам принесут счет, попросите еще один стакан воды.

Сколько алкоголя, столько и воды

"Если вы пьете алкогольные напитки, один совет - делать это с равным количеством воды. Это хорошая идея, потому что алкоголь действует как мочегонное средство, что означает, что он удаляет воду из организма. Питье  равного количества воды может противодействовать этому, предотвращая обезвоживание", - пишет издание Health.News.

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Теги : обезвоживание

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