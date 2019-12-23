  1. | | Нужно ли мыть куриные яйца перед едой? Врачи ответили

Нужно ли мыть куриные яйца перед едой? Врачи ответили

яйца

После покупки в магазине яйца мыть категорически нельзя, тогда как перед использованием для готовки и еды – необходимо, рассказали врачи телеканалу НТВ.

Российские эксперты сообщили, что хотя на предприятиях стараются следить за здоровьем птиц и персонала, на куриных яйцах, поступающих в продажу, могут быть сальмонеллы. Бактерии могут попасть на яйца со следами куриного помета или через грязные руки сотрудников пищевых производств. При несоблюдении гигиены сальмонеллы могут проникнуть и в организм, спровоцировав сальмонеллез – инфекцию, представляющую угрозу жизни человека.

Врач Наталья Ивакина пояснила, что на начальной стадии сальмонеллез напоминает обычную кишечную инфекцию, хотя впоследствии могут возникать тяжелой интоксикации и обезвоживания.

«На первом этапе люди чувствуют разбитость, головную боль, боли в животе, ломоту, слабость, отсутствие аппетита. Затем обычно развивается рвота, боли в животе, и последним из симптомов появляется жидкий стул», - рассказала врач о том, как проявляет себя опасная инфекция.

Другой эксперт, эндокринолог Наталья Сорокина, заметила, что сальмонелла достаточно термически устойчива, и потому яйца нужно готовить достаточно долго. Самым безопасным способом приготовления яиц является обжаривание яиц с двух сторон или варка вкрутую.

Что касается мытья яиц, для профилактики сальмонеллеза нужно обязательно ополаскивать яйца водой непосредственно перед их приготовлением, подчеркивают врачи.

«Ни в коем случае нельзя мыть яйца сразу после покупки в магазине и хранить их в мытом виде в холодильнике. Это нарушает целостность скорлупы, и те сальмонеллы, что остались, могут проникнуть внутрь яйца», - предупредил специалист центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В целом, считают медики, яйца должны присутствовать в рационе регулярно как один из самых полезных продуктов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие плюсы для здоровья дает употребление яиц.
Теги : яйца

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