Красное мясо помогает снизить риск рассеянного склероза

«Не совсем ясно, почему употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза, но красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции», - отметила ведущий автор Люсинда Блэк из Школы общественного здравоохранения при Университете Кертина.

Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Болезнь в начальной стадии проявляется в виде таких симптомов, как усталость, нарушение координации, проблемы со зрением, когнитивные нарушения и изменения настроения. Со временем рассеянный склероз может приводить к частичному параличу и инвалидности.Развитию опасного заболевания предшествует процесс демиелинизации центральной нервной системы (ЦНС) – распространенного предшественника рассеянного склероза РС. Австралийские исследователи пришли к заключению , что рацион в соответствии со средиземноморской диетой, но включающий необработанное красное мясо, может защищать от возникновения демиелинизации.В частности, их данные говорят о том, что для людей с высоким риском развития рассеянного склероза может быть полезным регулярное употребление одной порции (65 граммов) необработанного красного мяса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что красное мясо способно защищать от инфарктов.