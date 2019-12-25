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Красное мясо помогает снизить риск рассеянного склероза

красное мясо

Ученые установили, что употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза. Результаты их исследования опубликовал журнал Nutrition.

Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Болезнь в начальной стадии проявляется в виде таких симптомов, как усталость, нарушение координации, проблемы со зрением, когнитивные нарушения и изменения настроения. Со временем рассеянный склероз может приводить к частичному параличу и инвалидности.

Развитию опасного заболевания предшествует процесс демиелинизации центральной нервной системы (ЦНС) – распространенного предшественника рассеянного склероза РС. Австралийские исследователи пришли к заключению, что рацион в соответствии со средиземноморской диетой, но включающий необработанное красное мясо, может защищать от возникновения демиелинизации.

В частности, их данные говорят о том, что для людей с высоким риском развития рассеянного склероза может быть полезным регулярное употребление одной порции (65 граммов) необработанного красного мяса.

«Не совсем ясно, почему употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза, но красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции», - отметила ведущий автор Люсинда Блэк из Школы общественного здравоохранения при Университете Кертина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что красное мясо способно защищать от инфарктов.
Теги : мясо

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