Эксперты рассказали, сколько хранятся новогодние салаты

"Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", - сказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова в интервью РИА Новости.

"Если вы готовите "Сельдь под шубой", "Мимозу" и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов,по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов", - продолжает специалист.