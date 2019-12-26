Эксперты рассказали, сколько хранятся новогодние салаты
Специалисты по качеству питания утверждают, что майонез резко понижает срок хранения салатов, поэтому важно не заправлять их перед подачей на стол. О том, сколько хранятся салаты, и почему их срок годности ниже, чем у горячих блюд рассказывают эксперт.
"Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", - сказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова в интервью РИА Новости.
Еще один лайфхак, который позволит пролить срок годности "Оливье" (или другого подобного салата) - не добавлять в него сразу свежие огурцы, а положить их вместе с майонезом, непосредственно перед подачей на стол.
"Если вы готовите "Сельдь под шубой", "Мимозу" и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов,по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов", - продолжает специалист.
Самые стойкие в плане срока годности - салаты из маринованных и соленых овощей, их можно с уверенность потреблять даже спустя 36 часов после приготовления.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, чем грозит переизбыток сладкого на Новый год.
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