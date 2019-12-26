Нейробиолог Марк Маттсон: прерывистое голодание оздоровляет и продлевает жизнь

«Множество исследований на животных и некоторых людях показали, что чередование между голоданием и едой поддерживает клеточное здоровье, вероятно, вызывая вековую адаптацию к периодам дефицита пищи, называемым метаболическим переключением. При таком переключении клетки быстро расходуют свои запасы на основе сахара и начинают преобразовывать жир в энергию в результате более медленного метаболического процесса. Это в результате улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление», - пишет американский нейробиолог.

Профессор Марк Маттсон опубликовал в выпуске «The New England Journal of Medicine» статью, в которой утверждает, что прерывистое голодание может быть частью здорового образа жизни. В частности, ученый, изучавший влияние прерывистого поста на здоровье в течение 25 лет, пишет о двух типах прерывистого голодания: первый – это прием пищи только на протяжении 6-8 часов в день, и второй – так называемая диета 5:2, голодание в течение двух дней в неделю, после которого следует умеренный прием пищи в течение пяти дней.Помимо этого, исследования обнаружили, что прерывистое голодание также помогает снижать высокое артериальное давление, нормализует уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений, констатировал ученый.Также по словам Маттсона, в последнее время появляется все больше свидетельств того, что прерывистое голодание влияет на механизмы, связанные с ожирением и диабетом. Так, в исследовании с участием 100 женщин с избыточным весом было показано, что женщины, соблюдающие диету 5: 2, потеряли то же количество веса, что и женщины, которые ограничивали себя в калориях, - но при этом у них были лучшими показатели чувствительности к инсулину и уменьшения жира на животе.Наконец, отмечает, профессор, есть данные о том, что прерывистое голодание может предотвращать нейродегенерацию и слабоумие. Нейробиолог убежден, что рекомендации о прерывистом голодании будут вскоре включаться в терапевтические планы наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях.Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение российского ученого Валерия Горбатова о пользе голодания длительностью от 12 до 36 часов.