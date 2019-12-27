Чем полезна для здоровья хурма
Еще несколько десятков лет назад хурма считалась для многих жителей европейской России фруктом экзотическим. Сегодня ее популярность даже пошла на спад, но совершенно напрасно.
Как много информации нам каждый день сообщают о полезных свойствах таких фруктов, как манго, авокадо или маракуйя, забывая порой рассказать о том, что уже очень давно полюбилось россиянам. Фрукт хурма насыщен органическими кислотами, включая яблочную, которые полезны для нашего здоровья. В ней много кальция, фосфора, магния, пектина и дубильных веществ. Хурма содержит витамин С и каротин, причем их уровень не уступает показателям цитрусовых. Хурма на 20% состоит из более полезных для нашего здоровья фруктовых разновидностей сахара, но диабетикам ее не рекомендуют.
Мало кто знает, что хурма обладает рекордным сроком хранения. Если вы будете держать ее в отделении для фруктов в холодильнике, то она сохранит все свои полезные свойства в течение 4 месяцев. Если температура хранения выше, то хурма быстро перезреет. Отметим, что употреблять ее можно и в свежем, и в замороженном, и даже в сушеном виде. Впрочем, помните о том, что сушеная хурма содержит в три раза больше сахара, чем свежая. Хурму можно использовать в качестве отличного ингредиента для варенья, цукатов, сиропа, начинки для пирожков и даже для домашнего вина. Фрукт прекрасно насыщает, поскольку содержит много клетчатки. Это вполне подходящий продукт питания для жертв колитов, холециститов и гастритов.
Кто-то скажет, что у хурмы неприятный вяжущий рот вкус. Во-первых, существуют сорта, которые подобного действия не производят, например, Королек. Во-вторых, если вы подержите плоды хурмы 12 часов в теплой воде, то интенсивность дубильных веществ, которые и вяжут рот, намного снизится. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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