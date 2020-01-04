Диетолог назвала пять изменений в образе жизни, помогающих похудеть

«Исследование, опубликованное в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, показало, что участники, которые ежедневно употребляли порядка шести стаканов холодной воды, сжигали до 100 лишних калорий», - заметила специалист.

The Sun опубликовал советы диетолога Сьюзи Баррелл о том, с помощью каких изменений можно добиться сокращения калорий, более интенсивного сжигания жира и в конечном итоге похудения.Ученым хорошо известно, что в условиях холода организм начинает вырабатывать больше бурого жира, который гораздо активнее расходуется телом для производства энергии. Таким образом, получаемые с едой калории тратятся с большей скоростью, что делает фигуру стройнее.Диетолог Сьюзи Баррел утверждает, что употребление холодной воды дает аналогичный эффект.По сравнению с продуктами с высоким содержанием жиров и углеводов, продукты с высоким содержанием белка, такие как постное мясо, яйца, рыба и молочные продукты, требуют больше калорий для своего переваривания при равном количестве, поясняет Сьюзи Барелл. По ее словам, употребление белка с каждым приемом пищи и перекусы цельными, богатыми белком продуктами будут способствовать дополнительному сжиганию калорий: примерно до 100–120 дополнительных калорий в день.Если сделать привычкой ежедневно в течение 20 минут прогуливаться быстрым шагом, это увеличивает суточный расход калорий организмом как минимум на 100 калорий, поясняет диетолог.Людям, которые из-за своей работы вынуждены проводить сидя весь день, специалист советует устанавливать регулярные будильники, напоминающие о необходимости вставать и двигаться. Если после каждого часа сидения вставать и разминаться, это также позволит сжигать больше калорий и худеть.Физическая активность высокой интенсивности - это один из самых простых способов повысить скорость метаболизма и усилить ведущие к похудению процессы жиросжигания, говорит Сьюзи Барелл. Тем, кто хочет стать стройнее, диетолог советует начинать каждый день с короткого всплеска высокоинтенсивной активности. Например, это может быть быстрый, в течение 10-15 минут, подъем и спуск по ступеням, или 20-30-минутные пробежки в соседнем парке.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти простых методах , помогающих похудеть.