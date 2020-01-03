3 неочевидных продукта, из-за которых вы набираете вес
Люди, желающие сбросить лишний вес, любят придерживаться всевозможных «диет», от низкоуглеводных и безуглеводных до обезжиренных. И чаще всего эти диеты не работают. Даже когда человек теряет несколько килограммов, вес возвращается вновь. Практика показывает, что похудение - это долгосрочная программа правильного, здорового питания. Пересмотрите свое меню, и если в нем есть эти 3 продукта, старайтесь есть их как можно реже - они косвенным образом способствуют увеличению веса.
3 продукта, из-за которых вы можете набирать лишние килограммы
Рапсовое маслоРапс - "дьявол" продуктов, из которых делают масла. Это "маргарин" прошлых лет.
"Это масло коагулируется в крови и желудочно-кишечном тракте, и не имеет значения, органическое оно или холодного отжима. Рапсовое масло приводит к увеличению веса, плохо влияет на память, а некоторые исследования его связывают с увеличенным риском деменции", - пишет издание Health.News.
Искусственные подсластителиИскусственные подсластители, например, аспартам и сукралоза не так безобидны, как кажется. Они в сотни раз слаще сахара, и заставляют тело думать, что вы едите сахар. В результате вы жаждете еще больше сахара. Это провоцирует острые приступы голода. Если вы пытаетесь сбросить вес, последнее, что вам нужно, это постоянно быть голодными.
Глутамат натрияКак приправа, в которой нет калорий может привести к увеличению веса? Глутамат натрия "портит" ваши вкусовые рецепторы. Он чрезмерно их стимулирует, поэтому вы жаждете все больше и больше. При этом, когда вы едите органическую пищу, которая не загружена этой добавкой, она будет казаться безвкусной.
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