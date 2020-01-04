Поздний прием пищи истощает надпочечники
Ваш желудок снова начинает урчать поздним вечером? Теперь вам нужно принять решение: подавить аппетит, или пойти на кухню, чтобы перекусить перед сном.
Полезен ли поздний перекус? К сожалению, ответ - нет.
Еда поздно ночью может первоначально поднять ваш уровень сахара в крови. Если вы едите перед сном, у вас может возникнуть вероятность падения уровня сахара в крови во время сна.
Что происходит когда мы едим поздно вечером?
- Уровень сахара в крови повышается - клетки поджелудочной железы выделяют инсулин.
- Если всплеск сахара в крови происходит часто, поджелудочная железа доставляет слишком много инсулина в кровоток, вызывая резкое снижение уровня сахара в крови.
- Сбой сахара в крови предупреждает надпочечники о чрезвычайной ситуации, поэтому ваше тело выделяет гормон стресса под названием кортизол.
- Частые выбросы кортизола, подобные этим, могут привести к истощению функции надпочечников, воспалениям и ослаблению пищеварительной системы.
Выводы
"Прием пищи перед сном - будь то большой ужин или небольшая закуска во время просмотра любимого телепередачи не поможет уснуть, а нанесет вред здоровью и обмену веществ, создавая дополнительный стресс. Этот порочный круг может привести к дисфункции надпочечников, что вызывает проблемы с пищеварением, плохой иммунитет, воспаленную кожу и недосыпание", - пишет издание Body Ecology.
Советы по улучшению сна:
- Сделайте свой последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна.
- Избегайте стресса, который является врагом №1 спокойного сна.
- Выберите сбалансированный ужин и пейте много воды в течение дня.
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