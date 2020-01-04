Поздний прием пищи истощает надпочечники

Поздний прием пищи истощает надпочечники

Ваш желудок снова начинает урчать поздним вечером? Теперь вам нужно принять решение: подавить аппетит, или пойти на кухню, чтобы перекусить перед сном.
Полезен ли поздний перекус? К сожалению, ответ - нет.

Еда поздно ночью может первоначально поднять ваш уровень сахара в крови. Если вы едите перед сном, у вас может возникнуть вероятность падения уровня сахара в крови во время сна.

Что происходит когда мы едим поздно вечером?
  • Уровень сахара в крови повышается - клетки поджелудочной железы выделяют инсулин.
  • Если всплеск сахара в крови происходит часто, поджелудочная железа доставляет слишком много инсулина в кровоток, вызывая резкое снижение уровня сахара в крови.
  • Сбой сахара в крови предупреждает надпочечники о чрезвычайной ситуации, поэтому ваше тело выделяет гормон стресса под названием кортизол.
  • Частые выбросы кортизола, подобные этим, могут привести к истощению функции надпочечников, воспалениям и ослаблению пищеварительной системы.

Выводы

"Прием пищи перед сном - будь то большой ужин или небольшая закуска во время просмотра любимого телепередачи не поможет уснуть, а нанесет вред здоровью и обмену веществ, создавая дополнительный стресс. Этот порочный круг может привести к дисфункции надпочечников, что вызывает проблемы с пищеварением, плохой иммунитет, воспаленную кожу и недосыпание", - пишет издание Body Ecology.

Советы по улучшению сна:
  • Сделайте свой последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна.
  • Избегайте стресса, который является врагом №1 спокойного сна.
  • Выберите сбалансированный ужин и пейте много воды в течение дня.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что ресвератрол помогает снижать кровяное давление.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Защищают от рака, диабета и болезней сердца: специалисты советуют чаще есть баклажаны
Забота о позвоночнике: нейрохирург дает советы, чтобы сохранить спину здоровой
Поздний прием пищи истощает надпочечники