3 вида названий сахара на продуктовых этикетках, которых следует остерегаться
Людям, которые страдают от диабета 2 типа или пытаются сократить потребление сахара, необходимо следить за маркировкой продуктов питания. На продуктовых этикетках добавленный сахар может скрываться под разными названиями, и этих компонентов лучше остерегаться.
Потребление обработанных и упакованных пищевых продуктов, большинство из которых содержит добавленный сахар, является в наши дни одним из ведущих факторов ожирения. Само ожирение, в свою очередь, является пусковым механизмом для многих заболеваний и причиной, ухудшающей симптомы многих нарушений и расстройств.
Проблема потребления большого количества добавленного сахара усугубляется тем, что иногда люди даже не осознают, что едят его в повышенной дозе. Причиной такого невежества является то, что потребители редко читают продуктовые этикетки, а когда читают, - могут и не понять, что в составе продукта присутствует сахар. Производители зачастую описывают пищевые ингредиенты словами, значения которых многие покупатели попросту не знают, об этом сообщает портал Timesnownews.com.
Эксперты портала призывают следить за тем, чтобы на этикетках продуктов не указывался среди первых позиций сахар и его синонимы. Избыток сахара в рационе ведет к повышению уровня глюкозы в крови, что может способствовать развитию ожирения.
Сироп. Указанный на этикетке сироп означает наличие жидкой формы сахара в продукте. Сироп часто используется в качестве консерванта в упакованных пищевых продуктах и может быть столь же вредным, как сахар. Если на продуктовой этикетке сироп входит в число нескольких начальных ингредиентов, лучше вернуть такой продукт обратно на полку.
Слова с окончанием «оза». Фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза и т.д. – все это тоже добавленный сахар, просто химически по-разному структурированный.
Нектар. Не стоит считать, что нектар – это что-то натуральное и полезное. Если на этикетке нектар указывается в начале списка пищевых ингредиентов, значит, продукт содержит добавленный сахар.
Ранее МедикФорум писал о разных видах сахара и их влиянии на организм.
Оставить комментарий