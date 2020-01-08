Добавление топленого масла в рацион может улучшить здоровье кишечника
Когда речь идет о продуктах, которые обычно называют «здоровыми», сливочное масло не первое, что приходит на ум. В конце концов, оно почти синонимично избыточному весу. Однако это может скоро измениться, поскольку все больше и больше исследований поддерживают полезные свойства масла или, точнее, топленого масла.
Исследование, опубликованное в Lipids in Health and Disease показало, что топленое масло, в частности, его версия с высоким содержанием конъюгированной линолевой кислоты, может быть использовано в качестве потенциального продукта для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также для здорового функционирования кишечника.
Полезные свойства топленого маслаТопленое масло богато масляной кислотой
Масляная кислота является ключевой жирной кислоты с короткой цепью (SCFA). Она помогает повысить иммунитет в пищеварительной системе, обеспечивая клетки толстой кишки до 70 процентов от их общей потребности в энергии. Бутановая кислота также поддерживает здоровый уровень инсулина и функцию желчного пузыря.
Усиливает активность Т-хелперов
Это наиболее важные клетки в адаптивном иммунитете - T-хелперы необходимы для почти всех адаптивных иммунных ответов. Согласно статье, опубликованной в «Молекулярной биологии клетки», они не только активируют секрецию антител и макрофагов для уничтожения проглоченных микробов, но и помогают активировать цитотоксические Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток-мишеней.
Топленое масло богато конъюгированной линолевой кислотой и витамином К2
Линолевая кислота используется в биосинтезе простагландинов и клеточных мембран, в то время как витамин К2 тесно связан со сниженным риском сердечных заболеваний. Вместе эти два соединения способствуют укреплению тканей, что затем может привести к уменьшению воспаления и опухолей.
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