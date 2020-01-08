Диетолог Елена Соломатина рассказала почему шпроты могут быть опасны

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

«Пару рыбок съесть можно, учитывая то, что на новогоднем столе все намешано, всего много. Если в праздник здоровый человек съест бутерброд со шпротами, то ничего страшного не случится. Другое дело, если у человека уже есть панкреатит, особенно в стадии обострения, или какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, например язва, эзофагит, холецистит, другие нарушения со стороны желчного пузыря, то есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах», — говорит диетолог Елена Соломатина в интервью АиФ.

Лишний вес

Печень и повышенное давление

«Соль задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. В результате этого отекают сосуды, сбивается обмен веществ», — объясняет диетолог.

Осторожно - канцерогены!

«Шпроты — продукт неполезный, хотя в общем рыба является продуктом диетическим. Но при любом копчении выделяется такой канцероген, как бензапирен», — предупреждает диетолог.