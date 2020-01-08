Диетолог Елена Соломатина рассказала почему шпроты могут быть опасны
Шпроты относятся к категории полезной рыбы, однако знакомые еще с советские времен консервы далеко не всем можно употреблять. Почему? Об этом рассказывает диетолог Елена Соломатина.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом
«Пару рыбок съесть можно, учитывая то, что на новогоднем столе все намешано, всего много. Если в праздник здоровый человек съест бутерброд со шпротами, то ничего страшного не случится. Другое дело, если у человека уже есть панкреатит, особенно в стадии обострения, или какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, например язва, эзофагит, холецистит, другие нарушения со стороны желчного пузыря, то есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах», — говорит диетолог Елена Соломатина в интервью АиФ.
Лишний весШпроты - крайне калорийный продукт. На 100 грамм рыбы приходится 363 ккал. А если учесть, что многие их едет с большим количеством хлеба, то такая закуска становится настоящей калорийной бомбой.
Печень и повышенное давлениеВ шпротах много соли. Здесь все зависит от производителя. По ГОСТу положена класть от 1 до 2,2% соли, но далеко не все соблюдают этот стандарт. В результате после употребления шпрот может повыситься давление, и возникнут проблемы с печенью.
«Соль задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. В результате этого отекают сосуды, сбивается обмен веществ», — объясняет диетолог.
Осторожно - канцерогены!Что такое шпроты? По сути это подкопченная килька с добавления большого количества соли и масла. Во время копчения выделяется опасный канцероген бензапирен.
«Шпроты — продукт неполезный, хотя в общем рыба является продуктом диетическим. Но при любом копчении выделяется такой канцероген, как бензапирен», — предупреждает диетолог.
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