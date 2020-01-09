Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Стресс, неправильное питание, вредные привычки – все это отнимает наши ценные годы. Западные ученые провели исследование и выяснили, как можно продлить жизнь на десять лет.
Научные сотрудники Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук на протяжении двадцати лет следили за 100 000 человек в возрасте от 50 лет и старше. Ученые определили несколько групп риска: алкоголь, курение, низкая физическая активность, лишний вес и нездоровое питание. Всех испытуемых разделили по группам.
Нельзя сказать, что результаты исследования сильно удивили общественность. Действительно, те, кто вел неправильный образ жизни и страдал от вредных привычек, чаще страдали от различных заболеваний вроде рака и прожили примерно на 10 лет меньше тех, кто придерживался ЗОЖ.
Так, у заботящихся о своем здоровье женщин в среднем этот показатель составил 84,4 года против 73,7 года у тех, кто вел неправильный образ жизни. Что касается мужчин, то эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года соответственно, информирует РИА Новости.
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