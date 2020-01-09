Изменения в образе жизни, которые нужны женщинам для защиты сердца
Каждый год все больше женщин становятся жертвами заболеваний сердца. Им необходимо вносить изменения в свой образ жизни, включать те привычки и питание, которые могут снизить риск сердечных заболеваний и улучшить здоровье сердца, считают врачи.
Болезни сердца являются одной из основных причин смерти среди людей во всем мире. Такие патологические состояния, как высокое кровяное давление и нарушение сердечного ритма могут приводить к сердечным приступам, сердечной недостаточности, инсульту и другим проблемам со здоровьем сердца. При этом сердечные заболевания все чаще обнаруживаются у женщин, причем в особенно опасных проявлениях. Катализаторами ухудшения здоровья сердца у женщин оказываются ожирение или избыточный вес, возраст (наступающий с менопаузой), курение.
Представительницы женственного пола должны вносить определенные изменения образ жизни, которые бы позволяли снижать риск сердечных заболеваний и улучшать здоровье сердца, об этом рассказывается на портале Timesnownews.com.
Физическая активность. Найти время для регулярных упражнений может быть очень трудно. Поэтому женщинам следует изыскивать любую возможность для физической активности в повседневной жизни. Например, выполнение многих домашних дел вручную (мытье полов и посуды, приготовление пищи) помогает сжигать больше калорий и оставаться в форме.
Здоровый рацион. Питание играет очень важную роль в стабилизации кровяного давления и уровней холестерина, двух ключевых параметров для здоровья сердца. Для его защиты женщинам необходимо употреблять в пищу продукты, которые повышают ЛПВП и снижают ЛПНП. В рацион должны быть включены фрукты, овощи, бобовые.
Езда на велосипеде. Исследования показали, что кардио упражнения, такие как езда на велосипеде, могут помочь улучшить здоровье сердца. Они на короткое время повышают частоту сердечных сокращений, но вскоре та возвращается к норме. Это может помочь сделать сердечные мышцы более сильными и здоровыми, а также снизить риск ограниченного кровотока, инсульта или сердечного приступа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы продуктов оздоровляют сердце за счет повышения «хорошего» холестерина.
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