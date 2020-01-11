Польза гречки: почему привычный нам продукт считается во всем мире "суперфудом"?
Диетологи считают гречку здоровой альтернативой пшенице из-за более высокого содержания антиоксидантов и меньшего количества калорий по сравнению с другими зерновыми культурами. Люди, которые регулярно употребляют гречку, имеют разнообразные преимуществами для здоровья.
Гречиха содержит больше минералов, таких как марганец, магний и железо, чем многие распространенные зерновые. Они хорошо усваиваются даже после приготовления благодаря относительно низкому уровню фитиновой кислоты, которая является распространенным ингибитором усвоения минералов.
Улучшает здоровье сердцаГречка содержит полезные для сердца соединения, такие как рутин и клетчатка. Исследование, опубликованное в Food Research International, показало, что гречиха является отличным источником рутина - мощного антиоксиданта, используемого для улучшения кровообращения.
Улучшает пищеварениеПищевые волокна гречихи поддерживают пищеварительную систему, помогая пище перемещаться по пищеварительному тракту. Исследование, опубликованное в Gastroenterology Review, также показало, что пищевые волокна могут снизить риск воспалительных заболеваний кишечника.
Управляет уровнем сахара в кровиГречка является источником сложных углеводов. Эти углеводы перевариваются дольше, что, в свою очередь, оказывает меньшее влияние на уровень сахара в крови. Это приводит к медленному повышению уровня сахара и сохранению стабильности в течение более длительных периодов времени. Отчет, опубликованный в The New England Journal of Medicine, обнаружил, что диеты, богатые клетчаткой, помогают улучшить гликемический контроль и уменьшить гиперинсулинемию - аномально высокий уровень инсулина в организме.
Помощь в управлении весомИсследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что белок играет ключевую роль в регуляции массы тела. Исследователи связывают это с сытостью или ощущением сытости после еды. Продукты, которые повышают сытость, могут предотвратить голод в течение более длительных периодов времени, эффективно сокращая общее потребление калорий.
Ранее на Медикфорум мы писали о 5 неожиданных факторах, которые способны прибавить лишние килограммы.
Оставить комментарий