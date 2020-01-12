3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников

Тыква

Курага

"Курага богата микроэлементами: калием, магнием, клетчаткой. За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса. Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой патологии", - рассказывает диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1.

Оливковое масло

"Оливковое масло содержит главный антиок­сидант — витамин Е. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень".