3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников
Новогодние праздники - настоящее испытание для нашего организма. За этот короткий промежуток времени мы в несколько раз превышаем допустимые дозы алкоголя, едим тяжелые салаты, заправленные майонезом, и точно не отказываемся от сладостей. Главный пострадавший - печень. Побалуйте ваш многострадальный орган эти тремя продуктами, и она восстановится быстрее.
ТыкваПечень очень "любит" тыкву (впрочем, как и другие овощи и фрукты с оранжевой мякотью). Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Тыквенный семечки также придутся как нельзя кстати: они богаты цинком и обладают легким желчегонным действием.
КурагаКурага помогает снизить риски рака печени, благодаря уникальному сочетания витаминов и микроэлементов.
"Курага богата микроэлементами: калием, магнием, клетчаткой. За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса. Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой патологии", - рассказывает диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1.Но с курагой стоит все-таки быть осторожнее, и вопринимать ее как десерт - в ней много фруктозы и глюкозы, которые могут сильно повысить уровень сахара в крови, если не знать меру.
Оливковое масло
"Оливковое масло содержит главный антиоксидант — витамин Е. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень".
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