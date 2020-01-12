3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников

3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников

Новогодние праздники - настоящее испытание для нашего организма. За этот короткий промежуток времени мы в несколько раз превышаем допустимые дозы алкоголя, едим тяжелые салаты, заправленные майонезом, и точно не отказываемся от сладостей. Главный пострадавший - печень. Побалуйте ваш многострадальный орган эти тремя продуктами, и она восстановится быстрее.

Тыква

Печень очень "любит" тыкву (впрочем, как и другие овощи и фрукты с оранжевой мякотью). Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Тыквенный семечки также придутся как нельзя кстати: они богаты цинком и обладают легким желчегонным действием.

Курага

Курага помогает снизить риски рака печени, благодаря уникальному сочетания витаминов и микроэлементов. 
"Курага богата микроэлементами: калием, магнием, клетчаткой. За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса. Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой патологии", - рассказывает диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1.
Но с курагой стоит все-таки быть осторожнее, и вопринимать ее как десерт - в ней много фруктозы и глюкозы, которые могут сильно повысить уровень сахара в крови, если не знать меру.

Оливковое масло

"Оливковое масло содержит главный антиок­сидант — витамин Е. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень".


Ранее на Медикфорум мы писали о продуктах, которые помогают похудеть.
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