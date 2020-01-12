Всегда мойте руки после очистки бананов: опасности банановой кожуры

«В ходе исследований остатки этих пестицидов неоднократно обнаруживались на кожуре», - объясняет эксперт по питанию Сабина Хюльсманн для отчета Баварского потребительского центра.

Банановая кожура: они могут быть такими опасными

«Под оболочкой мало или совсем нет пестицидов», - подчеркивают эксперты в отчете.

Как правильно есть бананы

«С бананами желательно мыть руки после очистки. Детям нужно только давать только очищенные фрукты в руки», - рекомендует Хюльсманн.