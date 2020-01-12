Всегда мойте руки после очистки бананов: опасности банановой кожуры
Когда дело доходит до самых популярных фруктов, сравнится с бананами могут только яблоки. Обычно мы не думаем о рисках для здоровья, которые могут быть вызваны кожурой этих желтых фруктов. А зря: бананы в основном выращивают в Южной Америке и Африке, и чтобы защитить фрукт от вредителей, их почти всегда опрыскиваются пестицидами.
Эти средства защиты растений могут быть опасны не только для окружающей среды и людей, которые собирают бананы с плантаций, но и для нас как потребителей.
«В ходе исследований остатки этих пестицидов неоднократно обнаруживались на кожуре», - объясняет эксперт по питанию Сабина Хюльсманн для отчета Баварского потребительского центра.
Банановая кожура: они могут быть такими опаснымиПестициды могут нанести вред вашему здоровью, но это еще не все, что может быть на кожуре банана. Они также обрабатываются уже после сбора урожая, например, с помощью средств против плесени, так называемых фунгицидов. Это необходимо для предотвращения преждевременного разложения фруктов во время транспортировки.
Не волнуйтесь: после того, как банан очищен, опасности больше нет.
«Под оболочкой мало или совсем нет пестицидов», - подчеркивают эксперты в отчете.
Как правильно есть бананы
«С бананами желательно мыть руки после очистки. Детям нужно только давать только очищенные фрукты в руки», - рекомендует Хюльсманн.
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