4 повседневных места, где скрывается большинство бактерий
Патогенные микроорганизмы сопровождают вас весь день - по дороге на работу, во время покупок или путешествий. Вряд ли в этом мире есть место, где нет микробов. В повседневной жизни мы подвергаемся воздействию многих вирусов и бактерий, и с большинством их них наш иммунитет справляется. Тем не менее, рекомендуется соблюдать особую осторожность в этих четырех местах.
ТуалетыРаковины, сушилки для рук и тому подобное, которые используются после посещения общественного туалета, значительно больше загрязнены микробами, чем сиденье унитаза.
Важная информация для женщин, которые не садятся при мочеиспускании: риск инфекции мочевыводящих путей более опасен, чем бактерии или вирусы. Это происходит, когда мочевой пузырь опорожняется не полностью из-за приседа (неправильного положения).
Общественный транспортСогласно исследованию английского университета в Ноттингеме, пользователи общественного транспорта обращаются к врачу за респираторными инфекциями в шесть раз чаще, чем люди, которые путешествуют на машине, велосипеде или пешком. Тем не менее, специалисты по гигиене согласны с тем, что вы можете безопасно обращаться с ручками на автобусах и поездах голыми руками, если регулярно моете руки и стараетесь не касаться лица.
Тренажерный залПотные тела и оборудование для фитнеса - идеальное место размножения бактерий? Среди обнаруженных бактерий лишь несколько видов вызывают болезни.
На большинстве гантелей и кардиотренажеров есть микроорганизмы, которые потенциально могли вызвать желудочно-кишечные, дыхательные или мочевые расстройства.
Сенсорный экран смартфонаСмартфон - наш постоянный спутник во всех ситуациях, он всегда рядом и поэтому мы всегда к нему прикасаемся.
«На дисплее собрана красочная смесь плесени, вирусов гриппа и бактерий, вызывающих диарею», - говорит профессор микробиологии Рейнир Муттерс из университетской больницы Марбурга. - Царапины на поверхности являются идеальным местом размножения".
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