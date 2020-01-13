Маскулинность начинается в четыре года
Уже четырехлетние дети считают, что мужские фигурки несут в себе больше мощи и силы, чем женские. К такому выводу пришли исследователи из Французского национального центра научных исследований.
Журнал Sex Roles публикует результаты исследования французских ученых, которые показывают, что дети в возрасте четырех лет уже связывают силу и власть с маскулинностью. А вот подобной связи силы и женственности у детей не прослеживается. Авторы исследования наблюдали за группой детей в возрасте от трех до 6 лет из Франции и Норвегии. В ходе первого эксперимента детям показывали две фигуры без явных половых признаков, одна из которых находилась в доминирующей позе, а вторая в явно подчиняющейся. Дети должны были высказать предположение о том, к какому полу относятся эти фигурки.
Если трехлетние малыши в равной степени называли доминантов и мужчинами, и женщинами, то начиная с возраста в четыре года малыши гораздо более активно наделяли доминирующие фигуры маскулинными чертами, то есть относили их к мужскому полу. В ходе второго эксперимента дети в возрасте 4-5 лет должны были представить себя на картинках, а рядом мальчика или девочку. Затем им нужно было определить свое положение по отношению к человеку рядом.
Если требовалось представить рядом ребенка своего пола, то мальчики и девочки одинаково часто наделяли себя доминирующими признаками. Если же необходимо было представить ребенка противоположного пола, то мальчики чаще оказывались доминантами, а девочки - в подчиненном положении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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