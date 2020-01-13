Чемпионки по гимнастике Аверины заложили первый камень будущего спорткомплекса в нижегородском Заволжье
Новый комплекс, профилированный под занятия художественной гимнастикой, будет построен по инициативе первого тренера всемирно известных чемпионок Ларисы Беловой.
Художественная гимнастика была и остается одним из базовых видов спорта для нижегородского региона. Центром для этого является государственное Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина.На протяжении двух десятков лет каждый год от шести до 12 спортсменов из Нижегородской области входят в сборную страны по художественной гимнастике. С самой сборной в регионе работают восемь заслуженных тренеров России.
Построить в городе Заволжье новый зал для занятий художественной гимнастикой предложила в апреле 2018 года нижегородскому губернатору Глебу Никитину Лариса Белова, заслуженный тренер России, первый наставник ныне известных всей планете чемпионок, уроженок Нижегородской области Арины и Дины Авериных.
Тренер рассказала главе региона, в каких условиях в Заволжье работает школа художественной гимнастики мирового уровня, о знаменитых нижегородских гимнастках, которые воспитывались и формировались здесь: об Арине и Дине Авериных, олимпийской чемпионке Ирине Беловой, трехкратной чемпионке мира Наталея Пичужкиной. Случалось тренироваться на нижегородской земле и Алине Кабаевой.
Будущие чемпионки продолжали заниматься в условиях, мягко говоря, не самых подходящих.
Тогда же, в апреле 2019 года, и было принято решение о строительстве в Заволжье нового спортивного комплекса. Сегодня в его основание был заложен первый камень. Чемпионки мира сестры Аверины сделали это вместе с главой области.
– Мы очень рады присутствовать на таком мероприятии. Здорово, что здесь будут хорошие условия для детей, потому что мы занимались на обычном полу, в зале с низкими потолками,
– рассказала Арина Аверина.
Новый спорткомплекс будет включать в себя не только универсальный спортивный зал, прежде всего рассчитанный, впрочем, на занятия художественной гимнастикой. с высотой потолка 14 метров. В комплексе разместятся душевые, раздевалки, тренажерный зал, зал хореографии. Спорткомплекс должен открыться уже в следующем, 2021 году.
– На строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрено выделить 255 млн рублей, из них 168 млн – это федеральные средства. Подрастают совсем юные таланты, они должны готовиться в полноценных условиях. Мы строим этот зал именно здесь, потому что уверены: он реально нужен людям,
– сообщил глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что игровой и спорткомплексы, а также полосу препятствий построили для себя жители нижегородского Светлогорска.
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