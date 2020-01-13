Чемпионки по гимнастике Аверины заложили первый камень будущего спорткомплекса в нижегородском Заволжье

– Мы очень рады присутствовать на таком мероприятии. Здорово, что здесь будут хорошие условия для детей, потому что мы занимались на обычном полу, в зале с низкими потолками,

– На строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрено выделить 255 млн рублей, из них 168 млн – это федеральные средства. Подрастают совсем юные таланты, они должны готовиться в полноценных условиях. Мы строим этот зал именно здесь, потому что уверены: он реально нужен людям,