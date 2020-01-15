Прерывистый пост снижает вероятность заболеваний и увеличивает продолжительность жизни
Практика прерывистого поста способствует продлению жизни, этот прием эффективно обеспечивает защиту от потенциально смертельных осложнений, в частности, от висцерального жира. Об этом сообщает издание Express.
Исследования популяций людей, известных своим долголетием, обнаруживают связь между низким потреблением калорий, увеличенной продолжительностью жизни и более низкой вероятностью заболеваний. Проще говоря, от того, как мы питаемся, зависит, сколько мы будем жить.
Ученые, анализирующие связь между потреблением калорий и продолжительностью жизни, отмечают, что как переедание, так и длительные ограничение калорий и недобор питательных веществ могут снизить продолжительность человеческой жизни.
Говоря конкретно о голодании, специалисты констатируют, что продолжительные диеты могут иметь негативные побочные эффекты, такие как увеличение голода, низкая температура тела и снижение полового влечения. В свою очередь, прерывистый пост лишен подобных недостатков и обладает многими преимуществами для здоровья.
Прерывистый пост подразумевает режим питания, включающий циклический перерыв между периодами приема пищи и голоданием (пища принимается лишь в ограниченные часы в течение суток). Обзор исследований показал, что в результате прерывистого поста, который соблюдался людьми в течение периода от 6 до 24 недель, содержание висцерального жира у них уменьшилось в количестве от 6 до 56 процентов.
Висцеральный жир представляет серьезную опасность для здоровья, потому что он расположен рядом с внутренними органами, такими как печень, поджелудочная железа и кишечник. Его избыток приводит к хроническим осложнениям, таким как диабет и болезни сердца.
Исследования показали, что прерывистое голодание, помимо уменьшения висцерального жира, также может улучшать показатели, связанные с состоянием артериального давления, общим холестерином и холестерином ЛПНП, триглицеридами в крови, маркерами воспаления и уровнем сахара в крови. Все эти важные отражатели работы организма в случае нарушений повышают риск преждевременной смерти.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прерывистое голодание препятствует ожирению поджелудочной железы.
Оставить комментарий