Разгрузочный день на воде: кому полезен и что даёт

Лишний вес для некоторых становится проблемой, пути решения которой, кажется, не найти. Но на деле есть простой ответ – нужно периодически устраивать разгрузочные дни. Одними из самых эффективных считается разгрузочный день на воде. Кому он будет полезен и что это вообще даст фигуре, расскажем в нашем материале.





Что такое разгрузочный день





Разгрузочный день представляет собой своеобразную мини-диету, которой нужно придерживаться на протяжении 24 часов. Режим питания можно организовать самыми разными способами. Например, одни пьют целый день только чистую воду, другие едят только фрукты, третьи устраивают разгрузочный день на гречку или зелёном чае.





Главным правилом считается то, что нужно выбрать один основной продукт. Это не должна быть тяжелая пища, например, мясо, мучные изделия, бананы или другие слишком сладкие и калорийные сорта. Если же вы можете не есть вообще ничего целый день, то пожалуйста – устраивайте разгрузочный день на воде.





Кому полезен разгрузочный день на воде





Полагается, что разгрузочный день на воде полезен только тем, у кого есть лишний вес. Но это не так. Иногда полезно устраивать подобные дни тем, у кого есть болезни суставов, гипертония, некоторые желудочно-кишечные заболевания. Даже при стройной фигуре можно устраивать разгрузочный день на воде. Особенно когда возраст приближается к отметке 35 лет. Это необходимо для того, чтобы подстегнуть обмен веществ и оставаться в прекрасной форме.





Правила разгрузочного дня на воде





Такой тип питания надо начинать с самого утра. В этот день надо исключить потребление любой пищи, пить только очищенную воду. Кушать можно только ровно через сутки после того, как начался разгрузочный день.





Может показаться, что осуществить подобное будет очень нелегко. Но применив методику, вы поймёте, как на самом деле это проще, чем вы думали.





Что это даёт





Разгрузочный день на воде, конечно, не принесёт похудения на большое количество килограммов. Но это поможет избавиться от шлаков и лишней жидкости. Так можно ощутить себя гораздо легче и здоровее, так как разгрузочный день налаживает функциональность всего организма.





Но помните, что перед использованием данной методики лучше пройти консультацию врача. Это поможет избежать нежелательных последствий.