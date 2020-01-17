9 основных продуктов для стабилизации кровяного давления

«Данные пугают, поэтому важно не забывать о том, что крайне важно заботиться о профилактике гипертонии», - отмечается в публикации La Gaceta.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий повышенного давления в организме в мире умирает 7,5 миллиона человек, это 13% от общей годовой смертности.Следующие продукты, по словам экспертов издания, являются идеальными союзниками для снижения риска пострадать от сердечно-сосудистых или церебральных заболеваний. Их употребление улучшает механизмы контроля артериального давления в организме, способствует стабилизации его показателей.Специалисты отмечают, что это самый большой натуральный вазодилататор, то есть, средство, расширяющее просвет кровеносного сосуда и снижающее давление крови. Кроме того, чеснок обладает антибактериальным эффектом, благодаря которому очищается кровь. Рекомендуется принимать по одному зубчику чеснока в день, в сыром или слегка вареном виде.Он обладая свойствами, подобными свойствам чеснока, - способствует расширению кровеносных сосудов и хорошему кровообращению.Это масло богато антиоксидантами, конкретно витамином Е. Витамин Е улучшает питание клеток, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, а также препятствует образованию тромбов и помогает в их рассасывании. Специалисты американского университета Огайо выяснили, витамин Е помогает бывшим курильщикам восстанавливать сосуды, Рекомендуется употреблять до 3 столовых ложек в день.До 20% массы бобовых составляют пищевые волокна, которые, по словам исследователей, способствуют активному выведению из кишечника желчных солей и холестерина. Помимо того, что бобовые положительно влияют на кровяное давление, они такжеобеспечивают организм витаминами и минералами.Добавляйте корицу к блюдам и напиткам. Ее употребление эффективно помогает уменьшить воспаление и регулировать плохое функционирование сосудистой системы. В научных исследованиях экстракт корицы помог снизить высокое кровяное давление в экспериментах на животных моделях.Сочный зеленый овощ активизирует процессы выведения из организма излишков натрия, которые являются серьезным фактором повышения давления. Специалисты советуют съедать до 4 стеблей в день.Эти фрукты - отличный источник калия, который также содействует устранению натрия. Употребление груш развивает мочегонную функцию, что дополнительно помогает регулировать напряжение в сосудах и артериях.Ежедневный стакан кокосовой воды выполняет кардиозащитную функцию благодаря высокому уровню калия и магния в напитке.Артишок - король диуретиков, он содействует активному выведению жидкостей, избавлению от отеков и сосудистого напряжения. Две или три порции овоща в неделю – такое количество рекомендуется специалистами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы позволяют снижать давление без лекарств.