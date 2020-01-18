Эксперты Роскачества проверили "Тархун" и сказали, какой самый вкусный и безопасный
Тархун - это вкус из детства. Он был изобретен еще в позапрошлом веке, а именно 1887 году аптекарем Митрофаном Лагидзе. Ему первому пришло в голову добавлять в газированную воду концентрированный экстракт эстрагона. Таким образом, вода приобретала зеленый цвет и специфический вкус. Сегодня эстрагон в составе уже не найти - производители используют красители, ароматизаторы и консерванты. Впрочем, это не запрещено законодательством. Специалисты Роскачества проверили 6 образцов тархуна в лаборатории на безопасность, состав, а также выбрали самый вкусный.
В исследовании участвовали:
- "Напитки из Черноголовки", "Тархун"
- Ascania, "Тархун"
- "Маркет Перекрёсток", "Тархун"
- "Хилиани", "Тархун"
- "Широкий Карамыш", "Тархун"
- "Вкус года". "Тархун"
Итоги проверки
"К покупке рекомендованы три образца: «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Маркет Перекресток». При этом стоит обратить внимание, что самый вкусный «Тархун» — «Напитки из Черноголовки» — еще и самый бюджетный из трех. «Вкус года» занесен в Черный список Росконтроля. «Хилиани» и «Широкий Карамыш» в Списке товаров с замечаниями", - говорится на сайте Росконтроля.
Ранее на Медикфорум мы писали о пользе чая из крапивы.
Оставить комментарий