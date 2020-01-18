Эксперты Роскачества проверили "Тархун" и сказали, какой самый вкусный и безопасный

Эксперты Роскачества проверили "Тархун" и сказали, какой самый вкусный и безопасный

Тархун - это вкус из детства. Он был изобретен еще в позапрошлом веке, а именно 1887 году аптекарем Митрофаном Лагидзе. Ему первому пришло в голову добавлять в газированную воду концентрированный экстракт эстрагона. Таким образом, вода приобретала зеленый цвет и специфический вкус. Сегодня эстрагон в составе уже не найти - производители используют красители, ароматизаторы и консерванты. Впрочем, это не запрещено законодательством. Специалисты Роскачества проверили 6 образцов тархуна в лаборатории на безопасность, состав, а также выбрали самый вкусный.

В исследовании участвовали:
  • "Напитки из Черноголовки", "Тархун"
  • Ascania, "Тархун"
  • "Маркет Перекрёсток", "Тархун"
  • "Хилиани", "Тархун"
  • "Широкий Карамыш", "Тархун"
  • "Вкус года". "Тархун"
Во всех образцах количество консервантов оказалось в пределах нормы, а вот сахара большинство пожалели - использовали инвертный сироп, который дешевле сахара. Некоторые не указали используемые консерванты на этикетке, за что и были внесены в черный список Росконтроля, или получили "желтые карточки".

Итоги проверки

"К покупке рекомендованы три образца: «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Маркет Перекресток». При этом стоит обратить внимание, что самый вкусный «Тархун» — «Напитки из Черноголовки» — еще и самый бюджетный из трех. «Вкус года» занесен в Черный список Росконтроля. «Хилиани» и «Широкий Карамыш» в Списке товаров с замечаниями", - говорится на сайте Росконтроля.

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