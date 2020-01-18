Глубоководные минералы могут помочь увеличить скорость и выносливость

Найден новый БАД для спортсменов?

«В связи с продолжающимся ростом рынка спортивного питания, необходимы безопасные и эффективные натуральные продукты, способствующие повышению эффективности и восстановлению», - сказал Черняк, назвав исследование "своевременным".

Другие полезные свойства глубоководных минералов

Нормализация артериального давления.

Снижение уровня холестерина ЛПНП.

Ускорение восстановления.

Сердечно-сосудистая защита.

Предотвращение атеросклероза.