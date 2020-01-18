Глубоководные минералы могут помочь увеличить скорость и выносливость

Глубоководные минералы могут помочь увеличить скорость и выносливость

Исследование ученых из Великобритании показало, что прием добавок с глубоководными минералами способен увеличить интенсивность бега у футболистов. И это не единственный положительный эффект, который они оказывают на организм человека.

В своем исследовании, которое было опубликовано в журнале Marine Drugs, группа ученых из Университета Дерби в Великобритании и Университета Тайбэя показала, что потребление опресненных минералов глубоководных районов (DOM) может быть связано с увеличением интенсивности бега у футболистов.

Ученые обнаружили, что футболисты, которые употребляли минеральные добавки в глубоководных районах океана, сообщили о 25-процентном увеличении интенсивности бега по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

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Майкл Черняк (Michael Chernyak), президент CK Nutraceuticals, которая поставляет полезные ископаемые глубоководного океана в большую часть Северной Америки, сказал, что результаты исследования дают дополнительную научную достоверность преимуществам, о которых сообщается, в связи с потреблением минералов глубокого океана.
«В связи с продолжающимся ростом рынка спортивного питания, необходимы безопасные и эффективные натуральные продукты, способствующие повышению эффективности и восстановлению», - сказал Черняк, назвав исследование "своевременным".
Ученые отметили, однако, что механизм вышеупомянутого эффекта все еще неясен, и что необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять предполагаемые эффекты повышения производительности, чтобы максимизировать потенциальную выгоду.

Другие полезные свойства глубоководных минералов

Среди других предполагаемых преимуществ для здоровья от глубоководных минералов включают в себя:
  • Нормализация артериального давления.
  • Снижение уровня холестерина ЛПНП.
  • Ускорение восстановления.
  • Сердечно-сосудистая защита.
  • Предотвращение атеросклероза.
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Глубоководные минералы могут помочь увеличить скорость и выносливость