Ученые: пешие походы являются простым способом продлить жизнь
Исследования снова и снова показывают, что простым способом продлить жизнь является двигательная активность, констатируют ученые. Люди, которые путешествуют пешком, здоровее и счастливее, сообщает издание Express.
Британские специалисты рассказали о том, что движение, в особенности пешие походы, способствуют выработке гормонов, обеспечивающих человеку хорошее самочувствие, и за счет этого продлевают жизнь.
«Ходьба пешком и прежде всего походы в красивые природные места являются отличным способом увеличить производство эндорфинов - гормонов, который обеспечивают чувство счастья. Помимо этого, когда вы совершаете неторопливую длинную прогулку, от которой сердце начинает биться немного быстрее, в органищме повышается уровень допамина и серотонина. Эти гормоны, вырабатываемые железами, способствуют развитию позитивных чувств и являются естественными обезболивающими для организма»,- сообщили исследователи.
Шерил Литго, представляющая организацию Benenden Health, дополнительно отметила, что упражнения с низким воздействием, такие как пеший туризм, могут уменьшать естественную потерю костной массы у людей старше 35 лет. По словам специалиста, регулярные физические упражнения и пешая ходьба помогают защитить организм от болезней сердца, высокого кровяного давления, инсульта, ожирения и связанных с ним заболеваний, включая диабет.
«Упражнения и пешие прогулки – это совершенно недорогое, но при этом высокодоходное мероприятие не только для физического, но и для психического здоровья. Люди, которые путешествуют пешком, более здоровы и счастливы. Также это очень хорошо сказывается на состоянии тех, кто восстанавливается после травмы или имеет проблемы с суставами, артрит», - сказала Шерил Литго.
Особенно полезны пешие походы пожилым людям. Они помогают предотвратить ощущение одиночества и депрессии, ослабить симптомы тревоги, заметили ученые. Резюмируя, они заявили, что походы и длительные прогулки пешком «могут привести к более счастливой, продолжительной и полноценной жизни».
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