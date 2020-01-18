Ученые: пешие походы являются простым способом продлить жизнь

«Ходьба пешком и прежде всего походы в красивые природные места являются отличным способом увеличить производство эндорфинов - гормонов, который обеспечивают чувство счастья. Помимо этого, когда вы совершаете неторопливую длинную прогулку, от которой сердце начинает биться немного быстрее, в органищме повышается уровень допамина и серотонина. Эти гормоны, вырабатываемые железами, способствуют развитию позитивных чувств и являются естественными обезболивающими для организма»,- сообщили исследователи.

«Упражнения и пешие прогулки – это совершенно недорогое, но при этом высокодоходное мероприятие не только для физического, но и для психического здоровья. Люди, которые путешествуют пешком, более здоровы и счастливы. Также это очень хорошо сказывается на состоянии тех, кто восстанавливается после травмы или имеет проблемы с суставами, артрит», - сказала Шерил Литго.