Ученые рассказали о серьезном вреде крабовых и рыбных палочек

Рыбные палочки

Производство крабовых и рыбных палочек наносит существенный вред не только окружающей среде, но и людям. К такому выводу по результатам исследований пришли ученые Калифорнийского университета США.

Так, загрязнению атмосферы способствуют суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу на заводы и фабрики, где производятся любимые многими рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими». Эти суда потребляют большое количество дешевого, низкосортного топлива, которое выделяет в атмосферу большое количество диоксида серы.

Эксперты убеждены, что судоходство наносит большой ущерб экологии. Ученые надеются, что количество выбросов в скором времени снизится после вступления в действие новых требований к судоходству. 

Но вред это приносит не только экологии, но и людям. Так, большая концентрация вредных веществ приводит к возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у населения, сообщает издание «Московский комсомолец».

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