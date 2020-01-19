Ученые рассказали о серьезном вреде крабовых и рыбных палочек
Производство крабовых и рыбных палочек наносит существенный вред не только окружающей среде, но и людям. К такому выводу по результатам исследований пришли ученые Калифорнийского университета США.
Так, загрязнению атмосферы способствуют суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу на заводы и фабрики, где производятся любимые многими рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими». Эти суда потребляют большое количество дешевого, низкосортного топлива, которое выделяет в атмосферу большое количество диоксида серы.
Эксперты убеждены, что судоходство наносит большой ущерб экологии. Ученые надеются, что количество выбросов в скором времени снизится после вступления в действие новых требований к судоходству.
Но вред это приносит не только экологии, но и людям. Так, большая концентрация вредных веществ приводит к возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у населения, сообщает издание «Московский комсомолец».
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