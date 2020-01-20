Лучшие фрукты для самых больших любителей сахара
Если вы являетесь сладкоежкой, который просто не мыслит своей жизни без сахара, попробуйте переключиться на определенные фрукты. Вполне возможно, что они смогут стать заменой шоколадок и пирожных.
Сливы. Эти замечательные ягоды с густым насыщенным цветом - великолепная замена привычных шоколадных перекусов между основными приемами пищи. Сливы очень сладкие фрукты, хотя и содержат небольшое количество фруктового сахара. Но помимо этого они имеют антиоксиданты, полезные для здоровья. Сливы удерживают уровень сахара в крови и способствуют пищеварению.
Арбузы. Нет нужды рассказывать россиянам о том, насколько «сахарными» могут быть арбузы. При этом уровень собственно фруктового сахара в них не так высок, зато это отличный источник железа. В чашке нарезанных долек с арбузами всего 10 г сахара. А главным плюсом от их употребления являются диуретические, то есть мочегонные свойства арбуза, что очень полезно для здоровья почек.
Апельсины. В одном апельсине содержится 12 г сахара, но множество витамина С. Вместо того чтобы пить свежевыжатый сок из апельсинов, употребляйте по одному цельному фрукту в день. В стакане сока два или три апельсина, а значит, содержание сахара выше.
Киви. В одном киви приблизительно 6 г сахара. Эти маленькие фрукты богатые витамином С, который положительно влияет на иммунную систему.
Авокадо. Ещё одна сладкая разновидность фруктов, содержащая очень небольшое количество сахара. Зато в авокадо имеются в большом объёме так называемый «хорошие» жиры, которые поддерживают здоровье сердца и уровень полезного холестерина. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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