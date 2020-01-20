Египетский диетолог Халид Юсеф поделился хитростями для уменьшения живота
Одна из хитростей, позволяющих добиться уменьшения живота, - съесть за 30 минут до еды немного орехов. Способами, которые помогают стать стройнее в животе, поделился египетский диетолог Халид Юсеф.
Итак, орехи перед едой позволяют долбиться уменьшения жирового слоя на животе. Необходимо съесть за полчаса до приема пищи горсть орехов, калорийность которой не превышает 100 калорий. Орехи, по словам диетолога, помогают подавить гормон голода грелин, в результате во время трапезы человек не набрасывается на еду и съедает умеренное количество пищи.
Кроме того, Халид Юсеф рекомендует расстаться с привычкой употреблять сладкие безалкогольные напитки во время еды. Диетолог пояснил, что такое питье нарушает выработку лептина - гормона, который регулирует отложение жира, потребление энергии и многие другие процессы в организме, а также посылает в мозг сигнал об ощущении сытости.
Тем, кто мечтает о подтянутом животе, специалист посоветовал увеличить потребление пищевых волокон в виде бобовых, цельнозерновых продуктов, зеленых листовых овощей и некоторых фруктов, включая груши, апельсины, яблоки и персики. Волокна способствуют быстрому чувству сытости и улучшают работу желудочно-кишечного тракта, добавил он.
Последний секрет прост. Халид Юсеф советует отнестись к еде осознанно, наслаждаясь вкусом блюд, не спешить за едой и не отвлекаться на мобильные устройства и телевизор – соблюдение этого правила помогает есть меньше, сообщается на портале The Times Hub.
Ранее портал MedikForum.ru писал о названных диетологом лучших простых способах похудеть без диет.
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