Почему нужно ежедневно есть сыр, и в каком количестве

«Распространенной практикой является разделение пищи на «хорошую» и «плохую», и в результате многие продукты имеют плохую репутацию, причем даже продукты, которые на 100% натуральны, например, сыр», - поддерживает свою коллегу диетолог Роб Хобсон.

«Когда дело доходит до здоровья зубов, мы бы предпочли, чтобы наши пациенты ели сыр, чем, например, пили фруктовые соки. Исследования показали, что употребление сыра после сладкой закуски может помочь pH слюны быстрее вернуться к нормальному состоянию, тем самым снижая риск разрушения зубов», - заметил Билл Шеффер.