Почему нужно ежедневно есть сыр, и в каком количестве
Сыр имеет не самую лучшую репутацию из-за высокого содержания жира, но в то же время сыр является хорошим источником белка и содержит жизненно важные витамины. Британские специалисты рассказали о пользе небольшой ежедневной порции сыра, об этом сообщил портал Focus.de.
Сыр часто демонизируют, потому что в нем много калорий, жиров, насыщенных жирных кислот и соли, но он также содержит множество других питательных веществ, заметила, в частности, эксперт по питанию Джульетт Келлоу.
«Распространенной практикой является разделение пищи на «хорошую» и «плохую», и в результате многие продукты имеют плохую репутацию, причем даже продукты, которые на 100% натуральны, например, сыр», - поддерживает свою коллегу диетолог Роб Хобсон.
Один из доводов в пользу ежедневного употребления сыра: этот продукт содержит жизненно важные витамины. По словам специалистов, в зависимости от типа сыра в нем могут содержаться витамины A, B2, B6, B12, D и K. Витамин А поддерживает иммунную систему, витамин В2 –здоровое состояние кожи, глаз и нервной системы. Витамин B6, в свою очередь, необходим для образования гемоглобина, B12 – для выработки эритроцитов, витамин D – для регулирования содержания кальция в организме, витамин К – для свертывания крови и лучшего заживления ран.
Сыр также является хорошим источником белка, который используется для наращивания тканей, клеток и мышц, а также для образования гормонов и антител. Одним из лучших поставщика белка является сыр фета – он отличается более низким содержанием жира по сравнению с другими сырами.
Еще одно важное преимущество сыра – он очень полезен для зубов. В сыре высоко содержание кальция, что важно для здорового состояния костей и зубов. По словам стоматолога Билла Шеффера, сыр способствует образованию зубов и крепкой челюстной кости. Кроме того, сыр помогает снизить рН во рту и бороться с зубным налетом.
«Когда дело доходит до здоровья зубов, мы бы предпочли, чтобы наши пациенты ели сыр, чем, например, пили фруктовые соки. Исследования показали, что употребление сыра после сладкой закуски может помочь pH слюны быстрее вернуться к нормальному состоянию, тем самым снижая риск разрушения зубов», - заметил Билл Шеффер.
Сколько есть сыра? В случае ежедневного употребления количество сыра должно составлять 30 граммов. В целом, по мнению специалистов, следует употреблять две-три порции не очень жирных молочных продуктов в день.
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