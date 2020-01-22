5 главных вопросов об интервальном голодании: отвечают немецкие врачи

Какие существуют формы прерывистого поста?

Каковы преимущества интервального поста?

Что важно есть во время интервального голодания?

В чем негативная сторона интервального голодания?

"Если бы утром у нас был белок, мы бы защищали мышцы, а сжигание жира оставалось бы простимулированным. Но если мы ничего не едим, мышцы в первую очередь сжигаются по утрам", - критикует систему 16:8 Мориц Фибиг.

Какая форма диеты лучше?

«Важно слушать себя и видеть, как тело чувствует себя в 16:8, в 5:2 или вообще не поститься. Это все, что нужно, - размышления о самом теле», - советует Андра Шмидт.