5 главных вопросов об интервальном голодании: отвечают немецкие врачи
Как работает интервальное голодание? Каковы его преимущества? Эксперты отвечают на пять самых важных вопросов о популярном тренде питания. Польза для здоровья, такая как снижение артериального давления и более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, уже связывают с периодическим отказом от еды.
Редактор немецкого издания FIT FOR FUN и диетолог Андра Шмидт, спортивный врач Нима Машаг, тренер по питанию Мориц Фибиг и личный тренер Куриц Иосия отвечают на самые важные вопросы для начинающих.
Какие существуют формы прерывистого поста?16:8: метод 16:8 является наиболее популярной формой прерывистого голодания. Время приема пищи ограничено восемью часами в день. Поздний завтрак или ранний ужин позволяет полностью обходятся без еды в течение 16 часов.
5:2: при использовании метода 5:2 потребление калорий значительно снижается два дня в неделю. В эти дни женщинам разрешено есть не более 500 калорий, а мужчинам - до 600 калорий. В течение оставшихся пяти дней вы можете есть все, что захотите.
Каковы преимущества интервального поста?Адепты подобного плана питания говорят, что временный отказ от еды помогает сбросить вес и положительно повлияет на здоровье. Пост на 16 часов освобождает кишечник и дает клеткам достаточно времени для обновления. Это также оказывает положительное действие на кожу и волосы. Однако научных доказательств этим утверждениям нет.
Что важно есть во время интервального голодания?Андра Шмидт рекомендует не экономить слишком много калорий, чтобы обеспечить организм необходимо энергией. За три-четыре приема пищи вы должны потреблять достаточное количество белков, полезных жиров, много овощей и сложных углеводов, чтобы обеспечить организм важными питательными веществами.
В чем негативная сторона интервального голодания?
"Если бы утром у нас был белок, мы бы защищали мышцы, а сжигание жира оставалось бы простимулированным. Но если мы ничего не едим, мышцы в первую очередь сжигаются по утрам", - критикует систему 16:8 Мориц Фибиг.
Какая форма диеты лучше?Каждый должен индивидуально решить, какой метод подходит им лучше всего и возможно ли для него интервальное голодание в принципе.
«Важно слушать себя и видеть, как тело чувствует себя в 16:8, в 5:2 или вообще не поститься. Это все, что нужно, - размышления о самом теле», - советует Андра Шмидт.Если вы страдаете заболеванием щитовидной железы, надпочечников или поджелудочной железы, вам следует избегать интервального голодания или заранее уточнить возможные риски у врача.
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