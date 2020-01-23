4 вредных предрассудка о любви к себе
Кто следует мантре любви к себе, тот действует эгоистично? Не обязательно! Внимательное отношение и забота о себе - это необходимый "эгоизм", который приводит к благу как для себя, так и других людей. Эти 4 предрассудка следствие неправильного понимания концепции о любви к себе.
Баловать себя можно по-разномуРаспространенным негативным предубеждением о любви к себе является то, что люди относят к роскоши, которая не является необходимой - подарки или дорогие косметические процедуры. На самом деле речь идет о поддержке и улучшении физического и психического здоровья.
Поэтому ешьте здоровую пищу, хорошо спите и бросайте вызов своему разуму. Отрицательные модели поведения, такие как сравнение себя с другими людьми, должны быть вычеркнуты из сознания.
Желания и потребности других важныЛюбовь к себе не является бесплатным билетом, который позволяет делать неприятные вещи другим людям. Вместо этого должны быть найдены решения, от которых все стороны могут извлечь выгоду без потерь.
Если вы действительно понимаете принцип любви к себе правильно, вы стараетесь, чтобы окружающие люди извлекли пользу из ваших достижений, чтобы каждый близкий человек мог расти вместе с вами.
Настройка мышленияВажно иметь дело с внутренним эмоциональным миром и распознавать эмоции (особенно негативные) как часть необходимого опыта.
"При такой саморефлексии может случиться, что вы захотите дистанцироваться от предыдущего поведения, которое привило к неудаче - и это именно то, что важно. Это позволяет вам смотреть на себя и других людей по-новому и беспристрастно", - пишет издание Fit For Fan.
Социальное взаимодействие необходимо всемЛюбовь к себе означает позволить другим людям войти в ваш собственный эмоциональный мир, войти в контакт с близкими и обмениваться идеями на более глубоком уровне.
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