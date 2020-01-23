Лучше, чем диета: 3 совета для стабильного похудения
Вы пробовали разные диеты - от низкоуглеводной, с низким содержанием жира, палео до кетогенной? И все еще не достигли желаемого веса? Узнайте, как вы можете улучшить самочувствие с помощью здорового питания и нескольких советов от диетологов.
Углеводы: не отказ, а правильная мераВам не нужно сидеть на низкоуглеводной диете, чтобы похудеть. Важно достичь небольшого дефицита калорий - даже не отказываясь от определенных групп продуктов питания. В принципе, вы можете есть все, даже шоколад. Формулы успеха: «Найди правильную меру» и «Хорошо - это то, что хорошо для тебя».
"Тело нуждается, помимо прочего, в жизненно важных углеводах, которые обеспечивают его и, прежде всего, мозг энергией. Лучше всего полагаться на сложные углеводы с длинной цепью, которые не слишком сильно влияют на уровень сахара в крови и дольше сохраняют заряд энергии", - пишет издание Fit For Fan.
Готовьте свежие блюда, с высоким содержанием клетчатки и высоким содержанием белкаОдин из лучших советов, чтобы похудеть здоровым и устойчивым способом: готовьте сами. Овощи и белки теперь должны быть в вашем ежедневном меню. Овощи во всех формах создают объем в желудке и обеспечивают вас клетчаткой, витаминами и минералами.
Если вы занимаетесь спортом два-три раза в неделю, уделите больше внимания потреблению питательных микроэлементов. Витамины К, С, Е, D, В, а также цинк, железо, магний, калий и кальций особенно важны для поддержания и наращивания мышечной массы.
Учитесь есть интуитивноОптимально ли трехразовое или пятиразовое питание в течение дня? Горячий обед или перекус? Вы сами решаете, что хорошо для вас.
Главное правило: ешьте, когда вы действительно голодны, и при необходимости подвергайте сомнению ваши прежние привычки. Также почувствуйте свою сытость: лучшее время, чтобы закончить трапезу, - это когда у вас появляется приятное ощущение сытости. Живот не должен быть раздутым и болезненным.
Ранее на Медикфорум мы писали о вредных предрассудках о любви к себе.
Оставить комментарий