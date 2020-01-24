Средиземноморская диета оказалась эффективней палеолитической
Исследование показало, что средиземноморская диета и периодическое голодание эффективней палеолитической диеты. Это связано с тем, что людям проще следовать данным видам питания.
Исследование на большой группе людей продемонстрировало, что средиземноморская диета, а также так называемое периодическое голодание более эффективны в плане борьбы с лишним весом, чем палеолитическая диета, поскольку их проще придерживаться. Учёные из новозеландского Университета Отаго опубликовали результаты своего исследования в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Они установили, что проще всего человеку сохранять приверженность средиземноморской диете, и к концу года наблюдений 57% желающих похудеть продолжали следовать этому рациону. Периодическое голодание увлекло 54% людей, а вот палеолитическая диета - только 35%.
Также установлено, что периодическое голодание, когда человек употребляет только 25% обычной дозы калорий два дня в неделю, приводит к большему успеху в деле похудения, по сравнению с другими диетами. В частности, с его помощью можно похудеть, в среднем, на 4 кг в течение года. На средиземноморской диете этот успех составил 2,8 кг, а на палеолитической - только 1,8 кг. Результаты этого исследования поддерживают идею о том, что не существует какого-то единственно правильного подхода в питании человека.
Ученые подчеркивают, что в реальном мире люди выбирают те разновидности питания, которые являются максимально комфортными и удобными для них. Совсем не обязательно, что они окажутся такими же комфортными и для всех остальных. Дело не только в том, насколько эффективна диета, но, прежде всего, в том, насколько удобна она для человека. Ведь если он испытывает сильные мучения, выбрав тот или иной рацион, то существует очень высокая вероятность, что он быстро от него откажется, а значит, все достигнутые успехи в борьбе с лишним весом будут нивелированы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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